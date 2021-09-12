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لاعب جديد من الأهلي ينضم إلى فيوتشر إف سي

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لاعب جديد من الأهلي ينضم إلى فيوتشر إف سي لاعب جديد من الأهلي ينضم إلى فيوتشر إف سي

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أنهى مسؤولو النادي الأهلي إجراءات انتقال أحد لاعبي الفريق الشباب إلى صفوف نادي فيوتشر إف سي (كوكاكولا سابقا)، وذلك على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

ودأب النادي الأهلي في الفترة الماضية على إعارة لاعبيه الشباب وعدم التخلي عنهم بالبيع النهائي، من أجل إكسابهم الخبرة على أمل الاستفادة منهم مستقبلاً بعد ضقل موهبتهم.

وأكد أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، عن موافقة النادي على انتقال اللاعب الشاب فارس طارق، نجم فريق تحت 21 سنة بالأهلي لصفوف الوافد الجديد على بطولة الدوري المصري الممتاز.

ولعب فارس طارق، الذي يجيد اللعب في أكثر من مركز، خلال الموسم الماضي معارًا أيضًا ولكن في صفوف فريق المقاصة.

الجدير بالذكر أن الأهلي أبرم عدد من الصفقات المميزة خلال الموسم الجاري حيث ضم حتى الآن اللاعبين: الجنوب إفريقي بيرسي تاو من برايتون، والموزمبيقي لويس ميكيسوني من سيمبا التنزاني، وحسام حسن من سموحة، وكريم فؤاد من النجوم، ومصطفى البدري من الإنتاج الحربي.

المصرى اليوم

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