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مخيف.. شاهد ما أصاب هنديًّا بالرعب وسيطر على محل العطور

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فيديو مخيف.. شاهد ما أصاب هنديًّا بالرعب وسيطر على محل العطور مخيف.. شاهد ما أصاب هنديًّا بالرعب وسيطر على محل العطور
هرب الهندي طلبًا للنجاة قبل أن نرى ما يخيفه

فيديو مخيف.. شاهد ما أصاب هنديًّا بالرعب وسيطر على محل العطور

كان العامل الهندي بمحل العطور وأدوات الزينة مشغولًا بمطالعة الجوال في يده وهو يصعد على منضدة البيع، وفجأة رفع عينيه إلى أعلى ليصدمه مشهد الموت النازل من سقف المحل في صورة حية ضخمة تطارد فأرًا، لم يجد العامل الصغير حلًّا سوى الهروب من المكان.

وحسب موقع "ايتم فيكس" للفيديو: وقع الحادث بعد ظهر يوم 6 سبتمبر الجاري، في محل صغير في مدينة رايسن بولاية ماديا براديش الهندية.

ويظهر الفيديو المخيف الذي التقطته كاميرا مراقبة، عاملًا هنديًّا يدعى كابيل فيرما، 14 عامًا، وهو يدخل المحل الصغير مشغولًا بالنظر في الجوال، ويصعد فوق منضدة البيع للانتقال إلى الجهة الأخرى.

وفي لحظة مرعبة يرفع "فيرما" عينيه إلى أعلى ليشاهد الموت المرعب وهو يطلّ عليه من أعلى، ويكاد يسقط على رأسه.

لم يتردّد "فيرما" فيما يفعله، قفز من على المنضدة وغادر المحل خارجًا يطلب النجاة، دون أن نرى أو نعرف لماذا هرب الشاب الصغير، لكن بعد ثوان يسقط فأر على نفس المنضدة ومنها إلى الأرض وإلى الخارج، ويتبعه ثعبان ضخم يبلغ طوله حوالي مترين وهو يسقط من أعلى على المنضدة إلى الأرض.

وينتهي الفيديو بينما الثعبان قد بسط سطوته على المكان بالكامل، فراح يتسلق المنضدة وأرفف البضائع وعلب الزينة باحثًا عن الفأر الذي يبدو أنه قد نجا بالفعل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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