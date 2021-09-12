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"إثراء" يختتم مؤتمر "تعلّم بلا حدود" لعام 2021

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بحضور 484 زائراً و40 متحدثاً ومتحدثةً من مختلف دول العالم

اختتم مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء" أمس مؤتمر "تعلّم بلا حدود" لعام 2021، بحضور 484 زائراً، و40 متحدثاً ومتحدثةً يمثلون مختلف دول العالم، واستمر لمدة يومين.

وأكدّت رئيس فريق التعلّم بمركز "إثراء" نورة الزامل حرص إثراء على تطوير الفرص التعليمية في المملكة بشكل مُستمر، واكتشاف أهم القضايا المتعلقة حول كيفية تطوير العملية التعليمية، مشيرةً إلى أن المؤتمر المنصّة الرئيسة نحو ثقافة التعلّم مدى الحياة.

وشهدت فعاليات المؤتمر أنشطة وورش عمل وجلسات حوارية، سلّطت الضوء على موضوعات "بيئات التعلّم" و"التعلّم المستمر"، وتعزيز شغف التعلّم والابتكار وفق أفضل الممارسات التعليمية، واكتشاف طرق حديثة للتعلّم والتعليم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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