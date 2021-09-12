حسين لبيب يؤجل الحديث عن حسم الصفقة المنتظرة

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أكد حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك أن الحديث عن صفقة عبدالله السعيد لاعب فريق بيراميدز سيكون في الوقت المناسب.

أضاف لبيب، «كان البعض يعيب علينا بسبب الحديث عن الصفقات في وسائل الإعلام بشكل مستمر».

كما أشار لبيب: «سنتحدث عن ملف عبدالله السعيد في التوقيت المناسب ولن أتحدث عنه في الوقت الحالي».

وشهدت الفترة الماضية أزمة في صفقة انتقال عبدالله السعيد للزمالك، بعد التصريحات التليفزيونية، لحسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، والتى تحدث خلالها عن اقتراب حسم صفقة صانع العاب بيراميدز، وهو ما دفع ادارة بيراميدز لإصدار بيان تم من خلاله نفي الإستغناء عن عبدالله السعيد لصالح الزمالك.