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طارق عوض: 8780 طلبا غير مكتمل لإحلال السيارات بنهاية أغسطس الماضي

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طارق عوض: 8780 طلبا غير مكتمل لإحلال السيارات بنهاية أغسطس الماضي طارق عوض: 8780 طلبا غير مكتمل لإحلال السيارات بنهاية أغسطس الماضي

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قال الدكتور طارق عوض، المتحدث الرسمى باسم مبادرة إحلال المركبات بوزارة المالية، إن الوزارة تعمل بصفة مستمرة على تنقية الطلبات التي ترد على الموقع الإلكتروني للمبادرة: «www.gogreenmasr.com» حيث تم حذف الطلبات غير المكتملة التي لم يحدد أصحابها نوع السيارة الجديدة أو البنك، رغم تنبيههم ومطالبتهم بضرورة استكمال البيانات عبر رسائل نصية خلال أشهر مايو ويونيو ويوليو وتحذيرهم بحذف طلباتهم في حالة عدم اكتمالها، وإنهاء الإجراءات الخاصة بها عبر الموقع الإلكتروني.

وأوضح عوض، في تصريحات صحفية اليوم، أن هذه الطلبات غير المكتملة بلغت نحو ٨٧٨٠ طلبًا بنهاية أغسطس الماضى، وأنه ينبغى على أصحاب هذه الطلبات، التسجيل بطلبات جديدة عبر الموقع الإلكتروني للمبادرة.

وأضاف أن المبادرة تتيح عددًا من المزايا منها: الحافز الأخضر الذي يقدر بنسبة ١٠٪ من قيمة السيارة الجديدة للملاكي بحد أقصى ٢٢ ألف جنيه، و٢٠٪ من ثمن التاكسي الجديد، بحد أقصى ٤٥ ألف جنيه، و٢٥٪ لـلسيارة الميكروباص بحد أقصى ٦٥ ألف جنيه؛ لتشجيع المواطنين من أصحاب السيارات المتقادمة التي مر على صنعها عشرون عامًا فأكثر، على المشاركة في المبادرة، والحصول على سيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعى إلى جانب التسهيلات الائتمانية غير المسبوقة.

المصرى اليوم

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