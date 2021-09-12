«حماس»: كل محاولات إسرائيل ستفشل في بث الفرقة بين مكونات الشعب الفلسطيني

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قال المتحدث باسم حركة «حماس» حازم قاسم إن كل محاولات المؤسسة الصهيونية ستفشل في بث الفرقة بين مكونات الشعب الفلسطيني الواحد، وستستمر حالة الالتحام بين ساحات الفعل النضالي في كل أماكن تواجد الشعب الفلسطيني، والتي تجلت في معركة سيف القدس، ومؤخرا في إسناد قضية الأسرى والتفاعل مع قضيتهم العادلة.

وأضاف تعبر حركة حماس عن تقديرها واعتزازها بالدور الوطني الكبير للشعب الفلسطيني في الداخل المحتل، وحضورهم الدائم في كل محطات النضال الفلسطيني دفاعًا عن ثوابت قضيتنا الوطنية، وتضحياتهم الكبيرة في مسار مقاومة الاحتلال، من شهداء وجرحى وأسرى.

وتابع: لقد شكّل تمسك أهلنا في الداخل المحتل بهويتهم الفلسطينية العربية واحدا من أكبر التحديات للمشروع الصهيوني الذي يحاول دمجهم في مجتمعه العنصري، لكن مقاومة الفلسطيني في الداخل المحتل لكل مشاريع «الأسرلة» أفشلت كل هذه المحاولات، لتنفضح حقيقة العنصرية البغيضة لكل مؤسسات الكيان الصهيوني، كما عكس التضامن الواسع من أهلنا في الداخل المحتل مع قضية الأسرى، وإسنادهم الدائم لقضيتهم العدالة، عمق انتمائهم لمكونات القضية الفلسطينية، بل إن عمداء الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال هم من الداخل المحتل.