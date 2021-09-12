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تعلق على الكشف عن الوثائق المتعلقة بأحداث 11 سبتمبر

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السعودية تعلق على الكشف عن الوثائق المتعلقة بأحداث 11 سبتمبر تعلق على الكشف عن الوثائق المتعلقة بأحداث 11 سبتمبر

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قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، إن بلاده متمسكة بمكافحة الإرهاب مع حلفائها، طالبت بالكشف عن كل الوثائق المتعلقة باعتداءات 11 سبتمبر، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره النمساوي في الرياض.

وأوضح وزير الخارجية السعودي أن الوثائق الأميركية كافة أكدت عدم تورط المملكة في تلك الاعتداءات الإرهابية، مشيرا إلى أن « شريكة في مكافحة الإرهاب وستعمل دوما مع حلفائها في هذا المجال.

وكانت قد رفعت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، السرية عن مذكرة لمكتب التحقيقات الفيدرالي «FBI»، حيث زعم بعض أسر ضحايا أحداث 11 سبتمبر 2001 تورط السعودية في الأحداث، إلا أن الوثيقة أكدت عدم وجود أي روابط بين السعودية والخاطفين.

ورحبت السفارة السعودية في واشنطن الأسبوع الماضي بقرار السلطات الأمريكية، الإفراج عن الوثائق السرية المتعلقة بهجمات 11 سبتمبر 2001، الإرهابية، وجاء في بيان أنه منذ ذلك اليوم المرعب قبل 20 عاماً، دعت القيادة السعودية باستمرار إلى الإفراج عن جميع المواد المتعلقة بتحقيق الولايات المتحدة في الهجمات«.

المصرى اليوم

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