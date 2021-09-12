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ماذا قال الموظف الذي قام بتسهيل دخول الإرهابيين للقيام بأحداث 11 سبتمبر؟

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ماذا قال الموظف الذي قام بتسهيل دخول الإرهابيين للقيام بأحداث 11 سبتمبر؟ ماذا قال الموظف الذي قام بتسهيل دخول الإرهابيين للقيام بأحداث 11 سبتمبر؟

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ما الذي أخفقت فيه؟، سؤال ستكرر يوميا لدى الموظف، الذي سجل دخول «إرهابيين» إلى المطار، للقيام بأحداث 11 سبتمبر.

وبعد 20 عاما من أحداث 11 سبتمبر، أعرب مايك توهي، وكيل تذاكر الخطوط الجوية الأمريكية السابق عن حزنه الذي شعر به منذ 11 سبتمبر 2001 عندما قام بتسجيل دخول اثنين من «الإرهابيين» في مطار بورتلاند، قبل أن يتوجها إلى بوسطن حيث «اختطفا طائرة اصطدمت بالبرج الشمالي لمركز التجارة العالمي.

وأضاف الموظف في تصريحات لشبكة «CNN»، إن الإرهابيين، لم يفعلا أي شيء لإثارة أي شكوك حقيقية، ربما مارسا هذا مرات لا حصر لها في مطارات مختلفة.

وأضاف: «كان هذا السؤال الصعب الذي ظل يدور في ذهني لسنوات..وذهبت للاستشارة من أجله..ما الذي أخفقت فيه؟ لماذا لم أر هذا؟».

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