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إسرائيل توجه تهما للأسرى الفارين من سجونها تصل عقوبتها إلى 20 عاما

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إسرائيل توجه تهما للأسرى الفارين من سجونها تصل عقوبتها إلى 20 عاما إسرائيل توجه تهما للأسرى الفارين من سجونها تصل عقوبتها إلى 20 عاما

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أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي عن تقديم لائحة اتهام بحق الأسرى الذين تمت إعادة اعتقالهم، شملت التخطيط لعملية «تخريبية» حكمها يصل لـ15 سنة سجنا، وتهمة مساعدة آخرين بالهرب من السجن تصل عقوبتها لـ20 سنة.

وأشارت صحيفة «هآرتس» العبرية إلى أن «قرار الشرطة الإسرائيلية مبني على أن يكون الأسرى قد خططوا لتنفيذ العملية بعد الهروب».

من جانبه، قال فيلدمان، محامي زكريا الزبيدي (أحد الأسرى الذين تمت إعادة اعتقالهم): «رفضنا طلب الشرطة الإسرائيلية تمديد اعتقاله لـ13 يوما، ونرفض التهم الموجهة له، صحيح أنه هرب من السجن، ولكن هذا حادث طبيعي«، وتابع:»لقد جئت للدفاع عن زكريا الزبيدي، ونرفض طلب وتهم الشرطة والنيابة الإسرائيلية، وفقا لوكالة «معا».

إلى ذلك، استمرت عمليات البحث عن الأسيرين الآخرين الفارين، ولا تزال تقديرات أمنية إسرائيلية كشفت أن «أحد الأسرى قد توجه إلى الضفة الغربية والآخر لا يزال موجودا في أراضي عام 48».

المصرى اليوم

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