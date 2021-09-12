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وزير الخارجية العماني: نسعى إلى تقريب وجهات النظر بالأزمة اليمنية

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وزير الخارجية العماني: نسعى إلى تقريب وجهات النظر بالأزمة اليمنية وزير الخارجية العماني: نسعى إلى تقريب وجهات النظر بالأزمة اليمنية

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أكد وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، أن «دورنا في الأزمة اليمنية يتمثل في المساعدة، ونسعى إلى تقريب وجهات النظر في الأزمة».

وقال الوزير إنه «متفائل بمستقبل دولنا في مجلس التعاون٫ وإنه يجب مساعدة اليمن على تحقيق الاستقرار، ونحن لدينا قناعات قوية بوقف حرب اليمن ودفع المسار، ونحن على قاب قوسين من دفع العملية السياسية اليمنية»، مبينًا أن الجميع على قاب قوسين من دفع العملية السياسية اليمنية وأن الصراع في اليمن يُحل بالحوار وعدم الإقصاء.

وشدد «البوسعيدي» علی أن «هناك إجماعًا من جميع الأطراف على وقف إطلاق النار في اليمن، خاصة أن الحوثيين لم يرفضوا الجهود العمانية لحل الأزمة».

المصرى اليوم

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