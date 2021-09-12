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أطلقت شركة فيسبوك أول نظارة ذكية تتيح للمستخدمين التقاط مقاطع فيديو وصور باستخدام زر الالتقاط أو من دون استخدام اليدين من خلال أوامر مساعد فيسبوك الصوتية.

وتصنع النظارات بالشراكة مع مصنع راي بان، وستباع تحت اسم Ray-Ban Stories. وتسمح للمستخدمين بالتقاط الصور وتسجيل مقاطع الفيديو، بالإضافة إلى إمكانية استقبال المكالمات والاستماع للموسيقى والمقاطع الصوتية، إذ تحتوي النظارات على سماعات وميكروفون.وفقا لفوربس.

توفر النظارات تطبيقًا مصاحبًا يمكّن مرتديها من مشاركة الصور التي يلتقطها باستخدام الكاميرات المزدوجة المدمجة للنظارات بدقة 5 ميغابكسل، وتسجيل مقاطع فيديو قصيرة تصل إلى 30 ثانية عبر خدمات فيسبوك. وسيسهل تطبيق Facebook View على نظامي تشغيل iOS وAndroid استقبال المحتوى وتحريره ومشاركته.

تتوافر النظارات في مجموعات من 20 طرازًا متاحة للشراء عبر الإنترنت وفي متاجر مختارة في الولايات المتحدة وأستراليا وكندا وأيرلندا وإيطاليا والمملكة المتحدة.

وتقدر شركة أبحاث GlobalData أن سوق مستهلكي النظارات الذكية سيصل إلى نحو 565 مليون دولار بحلول عام 2030.

قال مدير المشاريع المساعد في GlobalData، روبانتار جوها: «سيحدد استخدام الجهاز وسعره حجم انتشاره، ومن المفترض أن افتقار الجهاز إلى إمكانات الواقع المعزز، سيساعد في الحفاظ على انخفاض سعره».

وأضاف: «على الرغم من القيمة التي يضيفها وجود المساعد الصوتي المستند إلى الذكاء الصناعي والصوت المكاني والكاميرا المدمجة للنظارات، ينبغي إضافة المزيد من التجارب الصوتية من أمثلة التدريب على اللياقة البدنية والملاحة والأخبار وترجمة اللغة والموسيقى إذا أراد المنتج أن يجذب قاعدة أوسع من المستهلكين الذين لا يستخدمون خدمات التواصل الاجتماعي لفيسبوك».

أشار موقع فيسبوك، في بيان، إلى أن خطوته التالية ستكون الانتقال إلى الواقع الافتراضي والواقع المعزز. وأضاف البيان: «كما هي الحال أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية اليوم، يصبح الواقع المعزز مفيدًا لأنه يمكننا من تجاوز المسافة المادية بين الأشخاص والتواصل من خلال الوجود الاجتماعي، من خلال الشعور بأنك موجود مع شخص آخر، بصرف النظر عن مكان وجودهم في العالم».

أشار جوها إلى أن خطة فيسبوك لإدماج الواقع المعزز في نظاراتها الذكية تعتمد على إمكانيتها في تطوير مجموعة متنوعة من التجارب للمستخدمين المحتملين ومعالجتها لقضايا خصوصية البيانات.

يقول جوها: «يرى الكثيرون أن النظارات الذكية تشكل تهديدًا للخصوصية بسبب الكاميرات والميكروفونات المدمجة التي يمكنها تسجيل الفيديو والصوت»، مضيفًا أن فيسبوك سيخضع للتدقيق التنظيمي لمنع أي إساءة لاستخدام البيانات.

لكن فيسبوك أشارت إلى أن نظارات Ray-Ban Stories الجديدة الخاصة بها تحتوي من البداية على وظائف خصوصية مدمجة مباشرة في تصميم المنتج.

وأكدت فيسبوك: «لدينا على سبيل المثال، وسائل حماية للنظارات، مثل مفتاح الطاقة لإيقاف تشغيل الكاميرات والميكروفون، بالإضافة إلى مصباح مضيء يشع ضوءًا أبيض عند التقاط الصور أو مقاطع الفيديو لإعلام الأشخاص القريبين منك. تساعدك عناصر التحكم في تطبيق Facebook View على تخصيص تجربتك، حيث يصبح بإمكانك تحديد تفضيلاتك الشخصية في استيراد الصور ومقاطع الفيديو ومتى وأين تشارك المحتوى الذي تلتقطه بالنظارات. لقد كانت القدرة على التحكم في الإعدادات والمحتوى الخاص على رأس اهتمامات العاملين في أبحاث المستخدمين التي أجريناها حول التكنولوجيا القابلة للارتداء والخصوصية».