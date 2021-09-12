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الاتحاد الألماني يعارض مقترح إقامة كل عامين

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الاتحاد الألماني يعارض مقترح إقامة كأس العالم كل عامين الاتحاد الألماني يعارض مقترح إقامة كل عامين

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قال بيتر بيترز، رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم المؤقت، إن اتحاد بلاده سيدعم الاتحاد الأوروبي (يويفا) في معارضة أي تحرك لإقامة بطولات كل عامين.

وقال «بيترز»، لمجلة «كيكر»، اليوم الأحد، قبل اجتماع اللجنة التنفيذية: «من الواضح بالنسبة لي أن كرة القدم الألمانية ستعترض بوضوح على هذا برفقة الاتحاد الأوروبي ورئيسه، ولكن رسميًا يجب أن يتم إقرار هذا ومناقشته يوم الجمعة».

ولم يدخل الاتحاد الألماني في السابق في النقاش الدائر بشأن إقامة كأس العالم كل عامين. وكلف الاتحاد الدولي (فيفا) بإجراء دراسة جدوى بعدما تقدمت باقتراح بإقامة كأس العالم كل عامين.

وأعرب «يويفا» ورابطة الأندية الأوروبية وروابط الدوريات الكبرى عن معارضتهم هذه الخطة.

وهدد رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، ألكسندر تشيفرين، بمقاطعة أوروبية محتملة لكأس العالم إذا نفذ الاتحاد الدولي للعبة «فيفا» خططه بإقامة البطولة كل عامين.

ويراجع «فيفا» جدول المباريات الدولية تحت إشراف أرسين فينجر، مدرب أرسنال السابق، والذي يقترح إقامة بطولة كبرى كل عام.

المصرى اليوم

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