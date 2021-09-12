محمد صلاح يقود هجوم ليفربول ضد ليدز في الدورى الإنجليزى

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أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح تشكيل فريقه في مواجهة نظيره ليدز يونايتد في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب أيلاند روود مساء اليوم الأحد 12-9-2021 ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم البريميرليج.

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: أرنولد- فان دايك- ماتيب- روبرتسون

الوسط: فابنيو- تياجو ألكانتارا- إيليوت

الهجوم: محمد صلاح- ساديو ماني- ديوجو جوتا

وفي البدلاء: كيليهر- كوناتي- ميلنر- كيتا- جوميز- هندرسون- تشامبرلين- جونز- تسيميكاس

يواجه ليفربول بقيادة محمد صلاح نظيره ليدز يونايتد عند الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة- السادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة ضمن منافسات الأسبوع الرابع من منافسات الدوري الإنجليزي البريميرليج.

من المقرر أن يتم إذاعة اللقاء على شكبة قنوات بين سبورتس القطرية، عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium

ولمتابعة مشاهدة بث مباشر لـ مباراة ليفربول محمد صلاح ضد ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج اليوم الأحد 12-9-2021 اضغط هنــــا

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: أرنولد- فان دايك- ماتيب- روبرتسون

خط الوسط: هندرسون- إليوت- فابينيو

خط الهجوم: محمد صلاح - ماني- جوتا

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب ليفربول- ليدز يونايتد الأحد 12 سبتمبر 2021،

5.30 مصر، 6.30 السعودية beIN Sports 1 HD Premium ايلاند روود