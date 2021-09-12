وصول 2 طن لحوم دفعة خامسة لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بالسويس

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، الشيخ ماجد راضي فرج، وصول الدفعة الخامسة من لحوم صكوك الأضاحي وقدرها ٢ طن لحوم لمديرية أوقاف السويس بحضور الشيخ مصطفي عبدالمتجلي من التفتيش العام بوزارة الأوقاف لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية.

وتابع «راضي» أن مشروع صكوك الأضاحي مشروع قومي ووطني يخدم أهالي المجتمع، وأن ذلك من باب المشاركة الاجتماعية تحت رعاية دكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ومشاركة منه لأهالي السويس.

ولفت إلى أنه قد تم تشكل لجنة رفيعة المستوي برئاسته وعضوية مجموعة من قيادات مديرية أوقاف السويس لتوزيع لحوم صكوك الأضاحي على الأسر الأولى بالرعاية في جميع أحياء المحافظة بالتنسيق مع السيد الوزير المحافظ والسيد الأستاذ خالد سعداوي سكرتير عام المحافظة ومراعاة المناطق الأشد احتياجا والنائية في جميع أحياء المحافظة.

وشدد «راضي» في تعليماته للجنة المشكلة باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والشخصية لمواجهة فيروس كورونا سائلا الله أن يرفع البلاء والوباء عن البلاد والعباد.