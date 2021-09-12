★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

بينما يحتفي الفلسطينيون بفرار الأسرى الستة من سجن جلبوع شديد الحراسة، رغم إعادة اعتقال الاحتلال لأربعة منهم، نشر موقع «والا» العبري، مقطع فيديو لمشهد بطولي قام به اسير فلسطيني داخل السجن ذاته.

ووثق المقطع المصور لحظات قيام الأسير مالك حامد، بسكب الماء المغلي بوجه أحد الحراس بسجن «جلبوع» الإسرائيلي ردا على الإجراءات القمعية بحقهم في أعقاب عملية هروب الأسرى.

وتمكن 6 أسرى فلسطينيين من الفرار من سجن «جلبوع» الإسرائيلي شديد الحراسة، الإثنين الماضي، عبر نفق حفروه أسفل السجن بمعلقة معدنية، إلا أن الشرطة الإسرائيلية تمكنت فيما بعد من القبض على أربعة منهم، وشددت الحراسة والإجراءات على السجن.

وتمكن 6 أسرى فلسطينيين، فجر الإثنين الماضي، من الفرار من سجن جلبوع شديد الحراسة، شمالي إسرائيل، ومساء الجمعة، تمكنت قوات الأمن الإسرائيلي من إعادة اعتقال 4 منهم، فيما تكثف قوات الأمن الإسرائيلية جهودها لإلقاء القبض على الأسيرين المتبقين، مناضل نفيعات وأيهم كمامجي.

همن أبرز هؤلاء الفارين، القيادي السابق في كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح، زكريا الزبيدي، 46 عامًا، الذي ينحدر من مدينة جنين القريبة من السجن، وهو معتقل منذ عام 2019، وصاحب أطروحة ماجستير في الدراسات العليا في جامعة بيرزيت تحت عنوان (الصياد والتنين)، وتناولت 50 عامًا من ملاحقة إسرائيل للمطلوبين الفلسطينيين.

كذلك فر كل من محمود عبدالله عارضة، 46 عامًا، من عرابة/ جنين، وهو اسير معتقل منذ عام 1996، ومحكوم بالمؤبد، ومحمد قاسم عارضة، 39 عامًا، معتقل منذ عام 2002، ومحكوم مؤبد، ويعقوب محمود قادري، 49 عامًا، معتقل منذ عام 2003، ومحكوم مؤبد، وكذلك السجين أيهم نايف كممجي، 35 عامًا، معتقل منذ عام 2006 ومحكوم مؤبد، وزكريا زبيدي، 46 عامًا، معتقل منذ عام 2019، ومناضل يعقوب انفيعات، 26 عامًا، معتقل منذ عام 2019.

وقال القائد العام للشرطة الاحتلال الإسرائيلي، يعكوف شفتاي، تعليقا على استمرار البحث عن نفيعات وكمامجي: «إنهما في حالة من اليأس وقد يرتكبان عملا متطرفا»

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي البحث عن آخر اثنين من الأسرى الهاربين اللذين ما زالا طليقين، فيما تعتقد السلطات أن واحدا منهما على الأقل فر إلى شمال الضفة الغربية، من حيث ينحدر جميع الأسرى الستة، حيث قال وزير الأمن الداخلي، عومر بارليف، في مقابلة مع القناة «12»: «التقدير هو أن هذا الشخص نجح في الوصول إلى الضفة الغربية. الآخر قد يكون على أي جانب من جانبي الخط الأخضر..سنمسك بهم».

تجدر الإشارة إلى أن الأسيرين اللذين ما زالا طليقين هما أيهم كممجي ومناضل انفيعات، وكلاهما عضو في حركة «الجهاد الإسلامي»، وبدأت قوات الاحتلال الغسرائيلي مطاردة اأسرى الفلسطينيين الستةن الفاربين، من سجن جلبوع الاثنين الماضي، بعد أن حفروا نفقا خرجوا عبره من السجن الإسرائيلي، باستخدام معلقة معندية.

وكان هذا الهروب هو الأول الذي تشهده السجون الإسرائيلية منذ 20 سنة، وحدث نتيجة ما وصفته وسائل إعلام إسرائيلية بأنه سلسلة من «الأخطاء الفادحة» وقع فيها مسؤولون إسرائيليون.

وأشادت فصائل فلسطينية بعملية الهروب من السجن الإسرائيلي، واصفين ما حدث بأنه «عمل بطولي».

ويعتقد أن الهاربين زحفوا داخل هذا النفق وصولا إلى الأسوار الخارجية للسجن، ثم بدأوا حفر نفقا آخر إلى منتصف طريق تراب أسفل أحد أبراج المراقبة في هذا السجن.

ظهرت فتحة النفق الذي حفره السجناء في منتصف طريق ترابي خارج سجن جلبوع، والتقطت كاميرات المراقبة صورا للسجناء وهم يخرجون من النفق حوالي الساعة الواحدة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي يوم الاثنين الماضي، لكن أجراس الإنذار انطلقت في الرابعة صباحا بعد أن أبلغ سكان محليون في المناطق القريبة من سجن جلبوع عن رؤية «أشخاص مثيرين للريبة» في الحقول بالقرب من السجن.

وأرجعت وسائل إعلام الاحتلال الإسرائيلي هذا الهروب إلى عدد من الإخفاقات الأمنية للمسؤولين في الجهات المعنية؛ إذ وذكرت تلك التقارير الإعلامية بعض الأخطاء الأمنية التي وقع فيها المسؤولون، التي تتضمن نشر التصميم الهندسي للسجن على الموقع الإلكتروني للمهندسين المعماريين المشاركين في عملية بنائه، ووضع ستة سجناء من مدينة جنين بالضفة الغربية في نفس الزنزانة، وعدم تشغيل أجهزة تشويش تحول دون تشغيل الهواتف الجوالة المهربة إلى السجناء لاستخدامها في التواصل مع أشخاص خارج السجن.وظهرت تقارير مؤكدة تفيد أن الحارس الذي كان في برج المراقبة القريب من مخرج النفق كان نائما أثناء هروب النزلاء الستة.

وينتمي خمسة من الأسرى الستة الهاربين- محمود العارضة ومحمد العارضة وأيهم كممجي ويعقوب قادري ومناضل نفيعات- إلى حركة الجهاد الإسلامي. ويقضي أربعة منهم عقوبة السجن المؤبد بعد إدانتهم بالتخطيط أو تنفيذ هجمات أسفرت عن مقتل إسرائيليين.

أما زكريا زبيدي، فقد كان قائدا لكتائب شهداء الأقصى في جنين، واعتقلته القوات الإسرائيلية عام 2019 للاشتباه في ضلوعه في عدد من عمليات إطلاق النار وتم تقديمه للمحاكمة.

وخرج عدد من الفلسطينيين في مسيرة تضامنية مع عائلتي محمود العارضة ويعقوب قدري في بلدة عرابة جنوب مدينة جنين بعد الإعلان عن إعادة اعتقالهما.