أخبار عاجلة

محكمة إيرانية تتهم أوباما وترامب بالقتل -
وزيرة الصناعة تبحث مع شركة ملابس أمريكية كبرى ضخ استثمارات بالسوق المصرية -
شكري يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة -
رفع 53 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارخلال 24 ساعة -
رئيس مركز ومدينة نخل يتابع رصف الطرق بقرية النثيلة -
نائب يطالب الحكومة باتخاذ قرارات حاسمة لضمان انتظام الدراسة في المدارس والجامعات -
بعد صدور لائحة الجمارك.. «صناعة النواب»: المنظومة الجديدة تعزز الحوكمة وتسوية النزاعات -
إزالة ١٥٣ حالة تعدي ضمن الموجة الـ ١٨ بالشرقية -
السجن 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لأب عرض طفلته للبيع على «فيس بوك» -
استئناف مبادرة تنمية مهارات اللغة الإنجليزية بالمدارس الثانوية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مقاتلات عراقية تقضي على 6 "دواعش" في كركوك

Print
مقاتلات عراقية تقضي على 6 "دواعش" في كركوك مقاتلات عراقية تقضي على 6 "دواعش" في كركوك
العثور في الموقع على أسلحة وحزام ناسف وكاميرات

مقاتلات عراقية تقضي على 6

قتل 6 عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي، اليوم "الأحد" في ثلاث غارات جوية للجيش العراقي في كركوك.

وأوضحت خلية الإعلام الأمني أن مجموعة إرهابية حاولت الهجوم على إحدى نقاط اللواء 20 في الفرقة الخامسة بالشرطة الاتحادية بمحافظة كركوك، فجرى توجيه طائرة مسيرة للبحث عن هذه المجموعة الإرهابية، وبعد رصدها توجهت طائرات القوة الجوية للمعالجة، ونفذت ثلاث ضربات جوية على محل تواجدهم.

وأضافت أن قوة من الشرطة الاتحادية خرجت لتفتيش المكان، وعثرت على 6 قتلى من عناصر عصابات داعش الإرهابية، فضلًا عن حزام ناسف وكاميرات وأسلحة وعبوات ناسفة؛ وفقًا لوكالة الأنباء العراقية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
جريمة مروعة باليمن.. فتاة تقتل والدها وتصيب أمها وأخاها

جريمة مروعة باليمن.. فتاة تقتل والدها وتصيب أمها وأخاها

111 شاحنة و73 سيارة.. "نادك" تعلن توافر 184 مركبة للبيع بالجملة

111 شاحنة و73 سيارة.. "نادك" تعلن توافر 184 مركبة للبيع بالجملة

أزمة "الغوّاصات النووية" تتفاعل.. وأستراليا تبحث عن بديل سريع

أزمة "الغوّاصات النووية" تتفاعل.. وأستراليا تبحث عن بديل سريع

فلكية جدة: "قمر الحصاد" يظهر الليلة.. البدر الأخير في فصل الصيف

فلكية جدة: "قمر الحصاد" يظهر الليلة.. البدر الأخير في فصل الصيف