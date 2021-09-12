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محكمة إيرانية تتهم أوباما وترامب بالقتل
-
الأحد 19 سبتمبر 2021 11:31 صباحاً
وزيرة الصناعة تبحث مع شركة ملابس أمريكية كبرى ضخ استثمارات بالسوق المصرية
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الأحد 19 سبتمبر 2021 11:30 صباحاً
شكري يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة
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الأحد 19 سبتمبر 2021 11:30 صباحاً
رفع 53 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارخلال 24 ساعة
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الأحد 19 سبتمبر 2021 11:30 صباحاً
رئيس مركز ومدينة نخل يتابع رصف الطرق بقرية النثيلة
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الأحد 19 سبتمبر 2021 11:30 صباحاً
نائب يطالب الحكومة باتخاذ قرارات حاسمة لضمان انتظام الدراسة في المدارس والجامعات
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الأحد 19 سبتمبر 2021 11:30 صباحاً
بعد صدور لائحة الجمارك.. «صناعة النواب»: المنظومة الجديدة تعزز الحوكمة وتسوية النزاعات
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الأحد 19 سبتمبر 2021 11:30 صباحاً
إزالة ١٥٣ حالة تعدي ضمن الموجة الـ ١٨ بالشرقية
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الأحد 19 سبتمبر 2021 11:30 صباحاً
السجن 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لأب عرض طفلته للبيع على «فيس بوك»
-
الأحد 19 سبتمبر 2021 11:30 صباحاً
استئناف مبادرة تنمية مهارات اللغة الإنجليزية بالمدارس الثانوية
-
الأحد 19 سبتمبر 2021 11:30 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
المتحدث باسم كتائب القسام ابو عبيدة: لا صفقة تبادل دون الأسرى الستة
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأحد 12 سبتمبر 2021 04:45 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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