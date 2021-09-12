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تعرف على نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات الخاصة (الرابط)

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تعرف على نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات الخاصة (الرابط) تعرف على نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات الخاصة (الرابط)

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اعتمد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، نتيجة القبول الإلكترونى للمرحلة الأولى بالجامعات الخاصة للفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2021/2022، وذلك بترشيح 30220 (ثلاثين ألفًا ومائتين وعشرين) طالبًا في هذه المرحلة.

وعلى الطلاب المتقدمين للقبول بالجامعات الخاصة الدخول على الموقع الإلكترونى cpnu-admission.edu.eg لمعرفة نتيجة ترشيحهم، على أن يقوم الطالب المرشح بسرعة التوجه للجامعة المرشح لها لاستيفاء الأوراق المطلوبة، وسداد المصروفات وفقًا للوائح المنظمة لكل جامعة، وذلك في موعد غايته نهاية عمل يوم الخميس 16/9/2021. وفى حالة تخلف الطالب عن إتمام تلك الإجراءات يعتبر ترشيحه لاغيًا ولا يحق له التقدم لأى جامعة خاصة في أي مراحل تنسيقية تالية.

وسوف يتم الإعلان عن مواعيد التقدم للمرحلة الثانية لنظام القبول الإلكترونى للجامعات الخاصة عبر الموقع cpnu-admission.edu.eg فور إعلان نتيجة الدور الثانى لطلاب الثانوية العامة، وسوف يسمح في هذه المرحلة التقدم لكل من:- طلاب الثانوية العامة لهذا العام (الدور الثانى)، والطلاب الذين استنفذوا رغباتهم في القبول بالمرحلة الأولى، وطلاب الدبلومات الفنية، وطلاب مدارس النيل الأهلية، وطلاب مدارس المتفوقين (STEM).

المصرى اليوم

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