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أوصى مجلس النواب، الحكومة بتشكيل لجنة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة التنمية المحلية ووزارة المالية لإعادة هيكلة نظام الإدارة المحلية في مصر.

وأكد المجلس في توصياته حول خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2021 /2022 التي أقرها المجلس، على ضرورة إعادة الهيكلة، بما يسمح بوضع الأسس والقواعد العامة لدعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية موضع التنفيذ لحين صدور قانون الإدارة المحلية الجديد.

وأوصى التقرير بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة هيكلة بعض الجهات الداخلة في الموازنة التابعة لهذه الوزارات التي تباشر اختصاصات متشابهة أو تباشر اختصاصات متعارضة في ضوء قوانين وقرارات انشائها وبما يسمح بالنظر في ضم الجهات التي تباشر اختصاصات متشابهة في جهة واحدة وإعادة صياغة اختصاصات بعض الجهات المتعارضة بما يمنع هذا التعارض ويحقق مزيد من التكامل.

كانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أكدت في توصياتها خلال مناقشة الخطة على ضرورة هيكلة نظام الإدارة المحلية بالكامل حتى يتوافق مع قانون الإدارة المحلية المنتظر إصداره من المجلس خلال دور الانعقاد المقبل، وقامت اللجنة بوضع توصياتها في التقرير الذي تم إحالته إلى الجلسة العامة وأقرته.