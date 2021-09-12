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«النواب» يبدأ تدريب أعضائه على العلوم الاستراتيجية والأمن القومي والعلاقات الدولية

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«النواب» يبدأ تدريب أعضائه على العلوم الاستراتيجية والأمن القومي والعلاقات الدولية «النواب» يبدأ تدريب أعضائه على العلوم الاستراتيجية والأمن القومي والعلاقات الدولية

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عقدت الأمانة العامة لمجلس النواب، دورات تدريبية متخصصة للنواب، وبدأ، الأحد، تفعيل التدريب البرلماني الأول للأعضاء حول الموضوعات والملفات التي تهم الشأن البرلماني، والذي ينظمه معهد التدريب البرلماني التابع للأمانة العامة لمجلس النواب، ويتضمن البرنامج عددًا من المحاضرات حول العلوم الاستراتيجية ومحددات الأمن القومي المصري، والعلاقات المصرية الدولية والإقليمية وقضايا السياسة الخارجية المصرية، كما يتضمن البرنامج أيضًا محاضرات خاصة بالبروتوكول والمراسم، والدور الرقابي لمجلس النواب.

وتعقد فاعليات البرنامج التدريبي بمقر خلال الأسبوع الجاري في الفترة من 12 إلى 16 سبتمبر الجاري «ويُعاد نفس البرنامج التدريبي» في الأسبوع التالي في الفترة من 19-23 سبتمبر، وذلك لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من النواب للتفاعل والاستفادة من البرنامج التدريبي وموضوعاته المختلفة.

ويهدف معهد التدريب البرلماني وفقًا لنص المادة 418 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب إلى المعاونة في تطوير العمل في المجلس وتدريب أعضائه والعاملين فيه والإرتقاء بمهاراتهم وترسيخ التقاليد والسوابق البرلمانية المصرية وتطويرها ودعم أطر التعاون مع البرلمانات في الدول الأخرى، وتبادل الخبرات البرلمانية معها.

المصرى اليوم

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