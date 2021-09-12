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رونالدو يكشف عن أهدافه في مهمته الجديدة مع مانشستر يونايتد

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رونالدو يكشف عن أهدافه في مهمته الجديدة مع مانشستر يونايتد رونالدو يكشف عن أهدافه في مهمته الجديدة مع مانشستر يونايتد

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وجه البرتغالي كريستيانو رونالدو، إنذاراً شديد اللهجة إلى جميع منافسي فريق مانشستر يونايتد، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الجاري 2021/2022.

وسجل كريستيانو رونالدو ثنائية في ظهوره الأولمع فريق مانشستر يونايتد، خلال الفوز مساء أمس السبت على نظيره نيوكاسل بنتيجة 4-1.

ونجح مانشستر يونايتد خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري في الحصول على توقيع رونالدو مقابل 23 مليون يورو، ليعود اللاعب البرتغالي من جديد إلى اليونايتد، بعد 12 عاماً من الابتعاد عن النادي.

ولعب رونالدو من قبل في صفوف مانشستر يونايتد خلال الفترة من 2003 وحتى 2009، وخلال هذه الفترة سجل 118 هدفاً وحصد 8 بطولات مع الشياطين الحمر.

وعقب مباراة نيوكاسل، قال رونالدو: أنا هنا لمساعدة مانشستر يونايتد الذي أعشقه، لدينا مجموعة جيدة من اللاعبين المميزين، وهدفنا في هذا الموسم الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز وكذلك حصد لقب دوري أبطال أوروبا.

المصرى اليوم

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