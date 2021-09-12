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إنجاز تاريخي .. ميار شريف تتوج ببطولة ألمانيا المفتوحة للتنس

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إنجاز تاريخي .. ميار شريف تتوج ببطولة ألمانيا المفتوحة للتنس إنجاز تاريخي .. ميار شريف تتوج ببطولة ألمانيا المفتوحة للتنس

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حققت لاعبة التنس ميار شريف، لقب بطولة كارلسروه المفتوحة للتنس الأرضي بألمانيا، بعد الفوز في المباراة النهائية على الإيطالية مارتينا تريفيسان بنتيجة 2-0 بنتيجة أشواط ( 6- 3، 6- 2) خلال المباراة التي أقيمت اليوم الأحد.

وحققت ميار الفوز في مباراة دور النصف نهائي على الرومانية جاكلين كريستيان بمجموعتين لواحدة.

وتأهلت ميار لنصف النهائي، بعد فوزها على التشيكية ريبيكا سرامكوفا بمجموعتين دون رد، فيما تأهلت لربع النهائي بعد تخطيها عقبة البولندية كاتارزينا كاوا بمجموعتين دون رد أيضًا.

وكانت ميار شريف قد حصدت المركز الثاني في بطولة إسبانيا الدولية للتنس، بعد الخسارة أمام الهولندية ارنثا روس، المصنفة الأولى في البطولة (0-2) بالمباراة النهائية. كما حققت إنجازًا تاريخيًا غير مسبوق، بعدما أصبحت أول مصرية تتأهل لبطولتي جراند سلام.

وفازت ميار شريف بـ8 ألقاب فردية، و6 ألقاب زوجي، في مختلف البطولات الدولية التي شاركت بها.

المصرى اليوم

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