تقرير: سوق الألعاب الإلكترونية في الشرق الأوسط يقفز إلى 6.3 مليار دولار خلال 2021

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stcplay تستثمر لبناء مجتمع من هواة ومحترفي الرياضات والألعاب الإلكترونية

‬كشفت تقارير إحصائية عن نمو كبير يشهده قطاع الألعاب الإلكترونية، حتى بات اقتصاداً تقنياً مستقلاً بذاته، وتوقعت أن تبلغ قيمته خلال العام الجاري 2021 نحو 6.3 مليار دولار في منطقة الشرق الأوسط منها 820 مليون دولار في دول مجلس التعاون الخليجي.

وأوضح تقرير Newzoo أن عدد اللاعبين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يتجاوز 200 مليون لاعب في حين يزيد عدد ممارسي الألعاب الإلكترونية في السعودية على 3 مليون لاعب ومتابع.

مجموعة stc التي تسعى للنمو في مسارات جديدة غير تقليدية أطلقت منصة stcplay من خلال الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية لتتيح للاعبين فرصة التنافس في بطولات الرياضات والألعاب الإلكترونية، وتصفح المحتوى المرتبط بالألعاب والتواصل مع لاعبين أخرين بالإضافة إلى الميزات المبتكرة المصممة لتقدم أفضل تجربة لعب، وسيتمكن اللاعبون من إنشاء ملفات تعريفية والتسجيل باستخدام مجموعة متنوعة من الطرق المختلفة، بالإضافة إلى البحث والانضمام وإنشاء بطولات للألعاب المختلفة، إلى جانب توفير لوحة تحكم شخصية لكل لاعب لمتابعة الأحداث والبطولات وتلقي الإشعارات.

وتتيح stcplay للاعبين المشاركة في البطولات التي تقيمها المنصة وفرص ربح جوائز نقدية، والمنافسة للوصول إلى قائمة اللاعبين المتصدرين (leaderboard) لعرض ترتيب اللاعبين في مختلف الألعاب، إلى جانب مكتبة واسعة من محتوى الألعاب التي تحتوي على مقالات وآخر الأخبار والتحديثات وأبرز البطولات، كما سيحصل اللاعبون على توصيات مخصصة للمقالات والبطولات بناءً على تفضيلاتهم.

وتعد stc من الشركات الرائدة على مستوى العالم التي اقتحمت مجال منصات الألعاب الإلكترونية، وتنطلق استراتيجية منصة stcplay من رؤيتها نحو قيادة مجتمع اللاعبين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من خلال تقديم الخدمات المبتكرة لتلبية احتياجات اللاعبين بشكل أفضل، وإضافة بُعد أكبر لتجربة اللاعبين وقطاع رياضات الألعاب الإلكترونية، وإتاحة الفرص بين المتنافسين للمشاركة في البطولات، مع تصفح المحتوى المرتبط بالألعاب، وتهيئة سبل التواصل مع لاعبين أخرين، فضلا عن الميزات المبتكرة في تقديم الخدمات إلى المهتمين بقطاع الألعاب الإلكترونية من مختلف المستويات سواء كانوا لاعبين أو الشركات ومنظمي الفعاليات.

وتأكيداً على التزامها بتوفير البنية التحتية والبيئة المناسبة للاعبين في المملكة، حصلت مجموعة stc مؤخراً على جائزة المشغل البلاتيني لأفضل مقدمي الخدمات فيما يخص الألعاب الإلكترونية خلال النصف الأول من عام 2021، وذلك بحسب تقرير "Game Mode" للربع الثاني والصادر عن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وجاء ذلك من خلال تمكنها من تحقيق أعلى معدل نقطي في قياس مجموعة من المعايير أبرزها، استضافة الألعاب الإلكترونية محليًّا، وتقليل زمن الوصول لأبرز الألعاب الإلكترونية، ودعم باقات مقدمي الخدمات للألعاب الإلكترونية، وتقديم الدعم الفني والتوعوي لممارسي هذه الألعاب.

ويُذكر أن منصة stcplay تستضيف أنشطة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية مع المشاركة في الألعاب التي يدعمها الاتحاد، وفق استراتيجية المنصة الهادفة إلى قيادة مجتمع من هواة ومحترفي الرياضات والألعاب الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال تقديم الخدمات المبتكرة لتلبية احتياجات اللاعبين بشكل أفضل، حيث شاركتstcplay في المبادرة الخيرية العالمية "لاعبون بلا حدود" والتي نظمها الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية كراعٍ مميز، والتي وصل مجموع جوائزها إلى 10 مليون دولار، وعاد ريعها بالكامل لدعم جهود مكافحة جائحة فيروس كورونا.