رئيس «لاليجا» يفجّر مفاجأة: برشلونة كان يمكنه الاحتفاظ بـ ميسي

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فجّر خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما كشف عن أن برشلونة لم يكن مجبراً حسبما أقنع اللاعب، برحيل الأسطورة ليونيل ميسي، وكان يمكنه الاحتفاظ به بين صفوفه.

وقال خافيير تيباس في تصريحات حصرية مع صحيفة «سبورت» الإسبانية اليوم الأحد: تألمت بشكل كبير لرحيل ليونيل ميسي، أكثر من أي لاعب آخر غادر الدوري الإسباني، مثل كريستيانو رونالدو مثلاً من قبله، لأنني اعتبر رونالدو، اللاعب الأفضل في تاريخ كرة القدم.

وأوضح تيباس: على مدار سنوات طويلة عملنا بجد واستغلينا وجود أعظم اللاعبين في الدوري الإسباني لنكون في الطليعة ويكون ريال مدريد وبرشلونة الفريقين الأعظم في العالم.

وأضاف مفجراً مفاجأة: رحيل ميسي لم يكن لأسباب اقتصادية كما أذاع برشلونة، رحيله كان يمكن تجنبه، وأنا أعرف ذلك جيداً.

كان ميسي وبرشلونة قد أعلنا عن رحيل اللاعب في الصيف الماضي لأسباب اقتصادية، وبعدها انضم ميسي لصفوف باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة انتقال حر.