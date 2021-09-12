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السجن المشدد 10 سنوات لنجار متهم بخطف طفلة وهتك عرضها بالشرقية

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السجن المشدد 10 سنوات لنجار متهم بخطف طفلة وهتك عرضها بالشرقية السجن المشدد 10 سنوات لنجار متهم بخطف طفلة وهتك عرضها بالشرقية

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قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار إبراهيم عبدالحي، بمعاقبة نجار مسلح بالسجن المشدد ١٠ سنوات، لإدانته بخطف طفلة وهتك عرضها بإحدى قرى منيا القمح.

تعود أحداث القضية إلى شهر مارس الماضي، عندما تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا بورود بلاغ لمركز شرطة مركز منيا القمح من «ع. م» ٣٦ عاما عامل، ومقيم بدائرة المركز، بأنه تنامى إلى علمه من ابنته الطفلة بقيام المدعو «م. أ. م»، ٢٢ عاما، نجار مسلح ومقيم بذات الناحية، باستدراجها إلى أحد الأماكن النائية، أرض زراعية، وتحسس مناطق عفتها قاصدا هتك عرضها.

وأكدت تحريات المباحث الجنائية صحة الواقعة، وقيام المتهم باستدراج الطفلة المجني عليها إلى أحد الأماكن النائية بعيدا عن أعين الرقباء مستغلا براءتها، قاصدا هتك عرضها وذلك لوجود خلافات سابقة بينه وبين أهلية المجني عليها.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.

المصرى اليوم

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