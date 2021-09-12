كشف ملابسات العثور على جثة شاب بقنا

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كشفت الأجهزة الأمنية بقنا ملابسات العثور على جثة شاب مقتولًا بطلق ناري بقرية الكلاحين بمركز قفط.

كان اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارًا من مركز شرطة قفط بالعثور على جثة السمان عبداللطيف مهدي، 34 عاما، وبه طلق ناري، بقرية الكلاحين بقفط.

وبعد تكثيف التحريات برئاسة الرائد محمد عبدالقادر، رئيس مباحث مركز شرطة قفط، تبين أن شخصا يُدعى «محمد. ر» من أسيوط اتفق مع المجني عليه و3 آخرين بضرب وتقييد شركائه ومغادرة القرية مقابل 12 ألف جنيه بسبب وجود خلافات بينهم في الشغل.

وأضافت المباحث في تحرياتها أن المتهمين الأربعة قضوا طوال الليل في منزل المجني عليه حتى موعد تنفيذ مخططهم، وبعد خروجهم شعروا بوجود بعض المواطنين وفروا هاربين، وعند ركوبهم السيارة جلس المجني عليه على سلاح ناري فأصيب بطلقة في قدمه اليسرى ثم توفى فتم ضبط أحد المتهمين يُدعى «شاذلي.م.ع»، وجارٍ تكثيف المجهودات الأمنية للقبض على المتهمين الثلاثة الهاربين وهم «مجدي.أ ع»، من حجازة في قوص، و«محمد.ر» من أسيوط وآخر.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.