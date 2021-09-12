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جريمة مروعة باليمن.. فتاة تقتل والدها وتصيب أمها وأخاها
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الأحد 19 سبتمبر 2021 11:22 صباحاً
111 شاحنة و73 سيارة.. "نادك" تعلن توافر 184 مركبة للبيع بالجملة
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الأحد 19 سبتمبر 2021 11:22 صباحاً
أزمة "الغوّاصات النووية" تتفاعل.. وأستراليا تبحث عن بديل سريع
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الأحد 19 سبتمبر 2021 11:22 صباحاً
رئيس جامعة القاهرة: صرف 1800 جنيه لكل العاملين من صندوق «تحسين الأحوال بالجامعات»
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الأحد 19 سبتمبر 2021 11:16 صباحاً
صحة الشرقية: جهود مكثفة لتطعيم المواطنين المقيمين والمسافرين بلقاح كورونا
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الأحد 19 سبتمبر 2021 11:16 صباحاً
اليوم.. محاكمة 4 متهمين بالبلطجة واستعراض القوة في مدينة نصر
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الأحد 19 سبتمبر 2021 11:16 صباحاً
سماء الأقصر تتزين بعدد 19 رحلة بالون تقل 180 سائحا أجنبيا
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الأحد 19 سبتمبر 2021 11:16 صباحاً
للتربح والاستيلاء على المال العام.. ضبط 41 بطاقة تموينية بحوزة صاحب مخبز بالإسكندرية (صور)
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الأحد 19 سبتمبر 2021 11:16 صباحاً
بـ «الفول السوداني والفواكه المجففة».. توصيات «القومي للتعذية» للوجبات المدرسية (فيديو)
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الأحد 19 سبتمبر 2021 11:16 صباحاً
اليوم.. استكمال صرف التعويضات لأسر الشهداء والمصابين
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الأحد 19 سبتمبر 2021 11:16 صباحاً
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فيديو
فيديو اليوم السابع
أهلا مدارس.. تفاصيل وتجهيزات انطلاق المعرض الأهم لكل المستلزمات والأدوات المدرسية
فيديو
فيديو اليوم السابع
الأحد 12 سبتمبر 2021 04:20 مساءً
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