أخبار عاجلة

جريمة مروعة باليمن.. فتاة تقتل والدها وتصيب أمها وأخاها -
111 شاحنة و73 سيارة.. "نادك" تعلن توافر 184 مركبة للبيع بالجملة -
أزمة "الغوّاصات النووية" تتفاعل.. وأستراليا تبحث عن بديل سريع -
رئيس جامعة القاهرة: صرف 1800 جنيه لكل العاملين من صندوق «تحسين الأحوال بالجامعات» -
صحة الشرقية: جهود مكثفة لتطعيم المواطنين المقيمين والمسافرين بلقاح كورونا -
اليوم.. محاكمة 4 متهمين بالبلطجة واستعراض القوة في مدينة نصر -
سماء الأقصر تتزين بعدد 19 رحلة بالون تقل 180 سائحا أجنبيا -
للتربح والاستيلاء على المال العام.. ضبط 41 بطاقة تموينية بحوزة صاحب مخبز بالإسكندرية (صور) -
بـ «الفول السوداني والفواكه المجففة».. توصيات «القومي للتعذية» للوجبات المدرسية (فيديو) -
اليوم.. استكمال صرف التعويضات لأسر الشهداء والمصابين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

غلق وتشميع 8 مراكز للدروس الخصوصية في مركز فاقوس بالشرقية

Print
غلق وتشميع 8 مراكز للدروس الخصوصية في مركز فاقوس بالشرقية غلق وتشميع 8 مراكز للدروس الخصوصية في مركز فاقوس بالشرقية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن الشرقية، بالتنسيق مع شرطة المرافق شن حملاتها المفاجئة على مراكز الدروس الخصوصية التي تمارس النشاط بدون تراخيص قانونية، فضلاً عن مخالفة الإجراءات الاحترازية ووجود أعداد كبيرة من الطلاب غير ملتزمين بارتداء الكمامة الواقية لتقليل فرص الإصابة بفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وفي هذا الإطار، تمكنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة فاقوس من غلق وتشميع ٨ مراكز للدروس الخصوصية بشوارع الدروس وتفريق الطلاب، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبه، شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف الحملات على مراكز الدروس الخصوصية لمراجعة تراخيصها، والتأكد من التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير أصحابها.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
إعدام خمور وسجائر مسرطنة.. «تموين الإسكندرية» تحرر 411 محضراً بـ7 إدارات

إعدام خمور وسجائر مسرطنة.. «تموين الإسكندرية» تحرر 411 محضراً بـ7 إدارات

اليوم .. محاكمة 22 من «الإخوان الإرهابية» في اتهامهم باحتجاز مواطن وقتله

اليوم .. محاكمة 22 من «الإخوان الإرهابية» في اتهامهم باحتجاز مواطن وقتله

رئيس جامعة القاهرة: صرف 1800 جنيه لكل العاملين من صندوق «تحسين الأحوال بالجامعات»

رئيس جامعة القاهرة: صرف 1800 جنيه لكل العاملين من صندوق «تحسين الأحوال بالجامعات»

صحة الشرقية: جهود مكثفة لتطعيم المواطنين المقيمين والمسافرين بلقاح كورونا

صحة الشرقية: جهود مكثفة لتطعيم المواطنين المقيمين والمسافرين بلقاح كورونا