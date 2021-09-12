جامعة كفرالشيخ تواصل تطعيم طلابها ضد كورونا

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واصلت جامعة كفرالشيخ لليوم السادس على التوالى، تنفيذ خطة التطعيم ضد فيروس كورونا للطلاب القدامى بعد إعلان جداول ونقاط التطعيم بمشاركة اتحاد طلاب الجامعة وأسرة طلاب من أجل مصر وبالتعاون مع وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والصحة والسكان.

ويتم التطعيم تحت إشراف الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة والدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب واللجنة التنفيذية لتطعيم لقاح فيروس كورونا لطلاب الجامعة برئاسة الدكتور طه إسماعيل عميد كلية الطب.

وأعلن الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس الجامعة منذ أيام بدء حملة موسعة لتطعيم طلاب الجامعة مجانا في 8 نقاط مخصصة لتطعيم الطلاب في كليات الحاسبات والمعلومات، العلوم، الطب، التربية النوعية، التجارة، الآداب، التربية، التمريض، يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية خلال عملية التطعيم سواء بارتداء الكمامات أو التباعد الاجتماعى، وذلك بتجهيز أماكن لاستقبال الطلاب منعا للازدحام.