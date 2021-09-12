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تخريد أكثر من 5500 سيارة قديمة بمبادرة إحلال السيارات المتقادمة

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تخريد أكثر من 5500 سيارة قديمة بمبادرة إحلال السيارات المتقادمة تخريد أكثر من 5500 سيارة قديمة بمبادرة إحلال السيارات المتقادمة

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قال أمجد منير، رئيس مجلس إدارة صندوق إحلال المركبات بوزارة المالية، المدير التنفيذي لمبادرة إحلال السيارات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعى، إن إجمالى الطلبات الصحيحة المكتملة على الموقع الإلكتروني للمبادرة بلغ حتى الآن نحو ٣١ ألفًا و٥٠٠ طلب.

وأضاف، منير في تصريحات صحفية اليوم، أنه تم تخريد أكثر من ٥٥٠٠ سيارة قديمة مضى على صنعها عشرون عامًا فأكثر بنهاية أغسطس الماضى، منها ٥٢١٣ سيارة ملاكى و١٢٨ تاكسى و١٦٩ سيارة ميكروباص.

وأكد حرص الوزارة بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية على تذليل أي عقبات قد تحول دون زيادة الطاقة الإنتاجية من السيارات محلية الصنع؛ بهدف تشجيع الصناعة الوطنية.

وتستهدف المبادرة تحفيزالمستثمرين للتوسع في مشروعات الاقتصاد الأخضر؛ بما يساعد في رفع معدلات النمو الاقتصادي، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال إعادة تدوير مكونات السيارات القديمة المخردة بطريقة آمنة وصديقة للبيئة، وإعدادها لتصبح مواد خام تدخل في صناعات أخرى حسب نوعية المكون سواء من نوعية المطاط أو الزجاج أو المعدن، على النحو الذي يُسهم في توطين تكنولوجيات حديثة وأنشطة صناعية جديدة، إضافة إلى الحد من تلوث البيئة والانبعاثات الكربونية الضارة التي كانت تصدر من السيارات المتهالكة.

المصرى اليوم

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