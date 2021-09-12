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تسجل مئات الوفيات وآلاف الإصابات جراء كورونا في يوم واحد

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روسيا تسجل مئات الوفيات وآلاف الإصابات جراء كورونا في يوم واحد تسجل مئات الوفيات وآلاف الإصابات جراء كورونا في يوم واحد

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لليوم الخامس على التوالي، لا تزال حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا في عند مستوى 18 ألف إصابة.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا الأحد تسجيل 18554 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 18891 إصابة في اليوم السابق.

ويعود أكبر عدد من الإصابات الجديدة إلى ثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورج (1597 حالة) والعاصمة موسكو (1592 حالة) ومقاطعتها (718).

وارتفعت حصيلة ضحايا مرض «كوفيد-19» الذي يسببه كورونا في البلاد خلال اليوم الأخير بواقع 788 حالة وفاة، مقابل 796 وفاة أمس، فيما تماثل 14497 مريضا للشفاء.

وأصبح إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة سبعة ملايين و140070 إصابة مؤكدة منها 192749 حالة وفاة وستة ملايين و389657 حالة شفاء.

وأجرى في البلاد حتى اليوم أكثر من 183.6 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا، 452 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة.

المصرى اليوم

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