خدمة المواطنين بصحة أسوان تنجز شكاوى المواطنين بنسبة 100%

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تابع الدكتور إيهاب عماد حنفي، وكيل وزارة الصحة بأسوان، تقريراً حول ما تم اتخاذه من إجراءات للتعامل مع ما يرد لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة من شكاوى المواطنين من قبل إدارة خدمة المواطنين بالمديرية.

وأوضحت صفية بغدادي أحمد، مدير إدارة خدمة المواطنين، أن مؤشر إنجاز الشكاوي بلغ نسبة 100% من إجمالي الشكاوي الواردة في محافظة أسوان خلال الفترة من أغسطس 2021 حتى الثلث الأول من شهر سبتمبر الجاري.

وجدد وكيل وزارة الصحة بأسوان التأكيد على سرعة التعامل مع الشكاوى الواردة من المواطنين، والتواجد والسعي المستمر لمواجهة المشكلات الخاصة بالمواطنين.

تجدر الإشارة إلى إمكانية إرسال الشكاوى عبر الموقع الخاص بالبوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة http://shakwa.eg، وكذا الاتصال بالخط الساخن على رقم (16528).