رابط نتيجة تنسيق الجامعات الخاصة 2021

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أعلنت وزارة التعليم العالي، الأحد، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الخاصة 2021، من خلال الموقع الخاص بتنسيق الجامعات الخاصة.

كانت الوزارة قررت استمرار تقدم الطلاب للجامعات الخاصة بالمرحلة الأولى على الموقع الإلكتروني حتى اليوم، ويمكن للطلاب تعديل رغباتهم في ضوء الحد الأدنى المعدل لكل كلية حتى موعد انتهاء هذه المرحلة.

نتيجة تنسيق الجامعات الخاصة 2021

وقال مصدر بالجامعات الخاصة والأهلية إن الحدود الدنيا للمرحلة الثانية لتنسيق الجامعات الخاصة لن تنخفض، ومن المنتظر أن تكون ثابتة كما هو محدد.

وأشار إلى أن المرحلة الثانية ستكون للطلاب الناجحين من حاملي الشهادات المصرية (الثانوية العامة- الفنية- الأزهرية) عامي (2019-2020 و2020-2021) ممن لم يتم ترشيحهم لأي من الجامعات الخاصة في المرحلة الأولى.

وأوضح المصدر أن المرحلة الثانية، تبدأ عقب انتهاء المرحلة الأولى «نتيجة تنسيق الجامعات الخاصة 2021» وذلك لتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية، حيث يعقب توزيع الطلاب على الجامعات، وسداد المصروفات، حصر الأماكن الشاغرة، ويتم الإعلان عنها، ويُفتح باب التقدم لها.

​كما أعلن الموقع الإلكتروني لقبول الطلاب الذين تقدموا للالتحاق بالجامعات الأهلية (الملك سلمان الدولية، الجلالة، العلمين الدولية، المنصورة الجديدة)، نتائج تنسيق الطلاب الذين أدوا الاختبارات الإلكترونية حتى يوم الخميس الماضي 9 سبتمبر 2021، على الموقع الإلكتروني لـ نتيجة تنسيق الجامعات الخاصة 2021.

مؤتمر صحفي لوزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار - صورة أرشيفية

وعلى الطلاب مراجعة الموقع الإلكتروني من خلال الموقع الخاص بتنسيق الجامعات الخاصة.

http://admission.egypt-hub.edu.eg

وذلك لمعرفة الكليات المُرشحين للالتحاق بها، واستكمال الإجراءات المطلوبة للقيد بالكليات وذلك بمقرات هذه الجامعات.

نتيجة تنسيق الجامعات الخاصة 2021

وعلى الطلاب الذين استنفدوا الرغبات، الدخول مرة أخرى على الموقع الإلكتروني، لإعادة ترتيب الرغبات من جديد، وفقًا للبرامج الدراسية المُتاحة.

ويعتمد نظام القبول بالجامعات الأهلية الأربع على المجموع الاعتباري للطالب، ويتم حسابه من خلال مجموع الطالب في الثانوية العامة أو الشهادة المُعادلة، مُضافًا إليه درجات الاختبار الإلكتروني (70% لمجموع الثانوية العامة أو ما يُعادلها + 25% للاختبار المعرفي وفقًا لكل قطاع + 5% لاختبار التفكير النقدي)، وتُعقد الاختبارات بمراكز الاختبارات الإلكترونية الحديثة التي أنشأتها الوزارة في الجامعات المصرية، ويتم توجيه الطالب للمركز الأقرب لسكنه.

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