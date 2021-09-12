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السجن المؤبد لبائع خردة قتل زميله لخلافات بينهما في الشرقية

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السجن المؤبد لبائع خردة قتل زميله لخلافات بينهما في الشرقية السجن المؤبد لبائع خردة قتل زميله لخلافات بينهما في الشرقية

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قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار إبراهيم عبدالحى، الأحد، بمعاقبة بائع خردة بالسجن المؤبد غيابيا، لإدانته بقتل آخر بسبب خلافات بينهما.

تعود أحداث القضية إلى شهر مارس الماضي، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى منيا القمح المركزى بوصول «ال.ج.م» بائع خردة جثة هامدة، متأثرا بإصابته بطلق خرطوش بالرأس والتي أودت بحياته.

وتبين من التحريات الأولية عثور أحد المزارعين بإحدى قرى مركز منيا القمح على جثة المجنى عليه بالأرض الزراعية خاصته والمنزرعة موالح، وتبين أن الجثة مغطاة بالشكاير البلاستيكية والرمال فأبلغ الشرطة.

وتوصلت تحريات المباحث الجنائية إلى أن وراء ارتكاب الواقعة «إ. م. م» بائع خردة مقيم بكفر رجب بمحافظة القليوبية، لوجود خلافات بين المتهم والمجنى عليه حول تجارة المواد المخدرة، فأعد لذلك سلاحا ناريا وتوجه إلى تواجد المجنى عليه وأطلق صوبه عيارا ناريا من الخلف استقر في رأسه فأحدث إصابته التي أودت بحياته.

المصرى اليوم

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