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أعلنت وزارة الداخلية عن مقتل عنصرين إجراميين وضبط 486 آخرين في حملات الوزارة خلال أسبوع.

وجهت الوزارة حملات استهدفت كل محافظات الجمهورية لضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، ما أسفر عن مقتل عنصرين، وضبط 486 عنصرا إجراميا شديد الخطورة، سبق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها (سلاح وسرقة ومخدرات وضرب).

ونجحت الجهود في مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة في ضبط 1045 قطعة سلاح نارى، وتنفيذ 476770 حكما قضائيا خلال أسبوع.

وتمكنت شرطة الكهرباء من ضبط 76556 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة في قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (68٫774٫599) جنيه.

وأثمرت الجهود في مجال قضايا التهرب الضريبي عن ضبط (1677) قضية في مجال التهرب الضريبي، بمبالغ مالية بلغت 5٫039٫311٫261 جنيه، قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولون بإخطار مصلحة الضرائب بها.. وجار فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لاستيداء الضرائب المستحقة عليها).. كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة (4٫838٫269) جنيه.