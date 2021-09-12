أخبار عاجلة

جريمة مروعة باليمن.. فتاة تقتل والدها وتصيب أمها وأخاها -
111 شاحنة و73 سيارة.. "نادك" تعلن توافر 184 مركبة للبيع بالجملة -
أزمة "الغوّاصات النووية" تتفاعل.. وأستراليا تبحث عن بديل سريع -
رئيس جامعة القاهرة: صرف 1800 جنيه لكل العاملين من صندوق «تحسين الأحوال بالجامعات» -
صحة الشرقية: جهود مكثفة لتطعيم المواطنين المقيمين والمسافرين بلقاح كورونا -
اليوم.. محاكمة 4 متهمين بالبلطجة واستعراض القوة في مدينة نصر -
سماء الأقصر تتزين بعدد 19 رحلة بالون تقل 180 سائحا أجنبيا -
للتربح والاستيلاء على المال العام.. ضبط 41 بطاقة تموينية بحوزة صاحب مخبز بالإسكندرية (صور) -
بـ «الفول السوداني والفواكه المجففة».. توصيات «القومي للتعذية» للوجبات المدرسية (فيديو) -
اليوم.. استكمال صرف التعويضات لأسر الشهداء والمصابين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

«الداخلية» تعلن ضبط 486 عنصرا إجراميا .. وتحرير 1677 قضية تهريب ضريبي ()

Print
«الداخلية» تعلن ضبط 486 عنصرا إجراميا .. وتحرير 1677 قضية تهريب ضريبي (فيديو) «الداخلية» تعلن ضبط 486 عنصرا إجراميا .. وتحرير 1677 قضية تهريب ضريبي ()

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الداخلية عن مقتل عنصرين إجراميين وضبط 486 آخرين في حملات الوزارة خلال أسبوع.
وجهت الوزارة حملات استهدفت كل محافظات الجمهورية لضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، ما أسفر عن مقتل عنصرين، وضبط 486 عنصرا إجراميا شديد الخطورة، سبق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها (سلاح وسرقة ومخدرات وضرب).
ونجحت الجهود في مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة في ضبط 1045 قطعة سلاح نارى، وتنفيذ 476770 حكما قضائيا خلال أسبوع.
وتمكنت شرطة الكهرباء من ضبط 76556 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة في قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (68٫774٫599) جنيه.
وأثمرت الجهود في مجال قضايا التهرب الضريبي عن ضبط (1677) قضية في مجال التهرب الضريبي، بمبالغ مالية بلغت 5٫039٫311٫261 جنيه، قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولون بإخطار مصلحة الضرائب بها.. وجار فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لاستيداء الضرائب المستحقة عليها).. كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة (4٫838٫269) جنيه.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بـ «الفول السوداني والفواكه المجففة».. توصيات «القومي للتعذية» للوجبات المدرسية (فيديو)

بـ «الفول السوداني والفواكه المجففة».. توصيات «القومي للتعذية» للوجبات المدرسية (فيديو)

الداخلية في أسبوع : ضبط 484 عنصراجراميا وقضايا تهرب ضريبي بـ 11 مليار جنيه ( فيديو )

الداخلية في أسبوع : ضبط 484 عنصراجراميا وقضايا تهرب ضريبي بـ 11 مليار جنيه ( فيديو )

ملخص مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس.. وهدف محمد صلاح الصاروخي (فيديو)

ملخص مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس.. وهدف محمد صلاح الصاروخي (فيديو)

اشتباك بين رياض محرز وجيسوس ولاعب مانشستر سيتي يتدخل لوقفه (فيديو)

اشتباك بين رياض محرز وجيسوس ولاعب مانشستر سيتي يتدخل لوقفه (فيديو)