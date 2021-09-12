«كنت متوتراً».. تعليق رونالدو على ظهوره الأول مع مانشستر يونايتد

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تألق النجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو، مع فريقه مانشستر يونايتد، في أول ظهور له مع الفريق، حيث سجل هدفين في فوز فريقه على نيوكاسل بنتيجة 4-1، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعاد رونالدو إلى نادي مانشستر يونايتد خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري، بعد رحلة طويلة تألق خلالها مع فريقي ريال مدريد الإسباني، ثم يوفنتوس الإيطالي.

ونجح مانشستر يونايتد في ضم كريستيانو رونالدو مقابل 23 مليون يورو، مع راتب شهري يصل إلى 475 ألف يورو، كأعلى لاعبي البريميرليج أجراً في الموسم الجديد.

وعقب المباراة أمام نيوكاسل، التي سجل فيها النجم البرتغالي هدفين، كشف رونالدو عن الشعور الذي سيطر عليه بعد ظهوره لأول مرة من جديد بقميص مانشستر يونايتد.

وقال رونالدو: كنت متوتراً بشكل كبير، وكأنني لاعب صغير السن أشارك لأول مرة، ولكن استقبال الجماهير لي كان رائعاً ومذهلاً.

وأضاف: كنت أريد أن أثبت للجميع أنني ما زلت قادراً على العطاء، وهتاف الجماهير باسمي في مسرح الأحلام كان الوقود الذي حركني ومنحني الثقة.