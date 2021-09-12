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أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» اليوم الأحد 12-9-2021 أفضل تصديات حراس المرمى خلال بطولة الكونفدرالية الأفريقية الموسم الماضي 2020-2021 والتي توج بلقبها نادي الرجاء المغربي بعد فوزه على نادي شبيبة القبائل الجزائري بهدفين مقابل هدف في مباراة النهائي.

ونشر الحساب الرسمي لـ كاف عبر موقع التواصل الاجتماعي فيديو مجمع لأفضل تصديات حراس المرمى خلال البطولة تحت تعليق: «الموسم الماضي من كأس الكونفدرالية شهد العديد من التصديات الرائعة.. من كان الحارس الأفضل في البطولة؟».

وشهد فيديو التصديات تواجد أحمد الشناوي وشريف إكرامي حارسي مرمى فريق بيراميدز الذي ودع البطولة على يد الرجاء المغربي في الدور نصف النهائي للبطولة القارية.

وأنهى نادي بيراميدز إجراءات قيد 29 لاعبا في القائمة الأولى للمشاركة في النسخة الجديدة من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، مع اليوم الأخير لإجراءات القيد تمهيدا لانطلاق البطولة في شهر سبتمبر الجاري.

وأوقعت قرعة دور الـ32 من الكونفدرالية فريق نادي بيراميدز في مواجهة مع الفائز من هورسيد الصومالي وفريق عزام التنزاني، حيث من المنتظر أن تقام مباراة الذهاب خارج مصر أحد أيام 15 أو 16 أو 17 أكتوبر على أن تقام مباراة الإياب بالقاهرة أحد أيام 22 أو 23 أو 24 من نفس الشهر.

وجاءت القائمة المختارة بدون الصفقات الجديدة التي أبرمها الفريق على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي- أحمد الشناوي- مهدي سليمان- عبدالرحمن أيمن «٢٠٠١»- يوسف نادر «٢٠٠١».

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور- على جبر- محمد حمدي- أحمد فتحي- أحمد سامي- أسامة جلال- طارق طه- عبدالرحمن سيد ٢٠٠٣.

خط الوسط: عمر جابر- إيريك تراوري- إسلام عيسى- رمضان صبحي- أحمد توفيق- نبيل دونجا- محمد فاروق- إبراهيم حسن- عبدالله السعيد- محمود حمادة- أحمد الشيخ- إبراهيم عادل- عماد ميهوب «٢٠٠١».

خط الهجوم: دودو الجباس- جون أنطوي- محمود وادي.