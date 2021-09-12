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يتحفظ على التعاقد مع نجم الترجي

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الزمالك يتحفظ على التعاقد مع نجم الترجي يتحفظ على التعاقد مع نجم الترجي

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تتحفظ اللجنة المكلفة بإدارة نادى ، برئاسة حسين لبيب، على التعاقد مع رؤوف بن غيث، اللاعب الدولى الجزائري، الذي فسخ عقده من طرف واحد مع نادى الترجي التونسي، بسبب عدم الحصول على مستحقاته من النادى التونسي.

وقام بعض الوسطاء بعرض اللاعب على إدارة الزمالك لتدعيم خط وسط الفريق، لكن اللجنة الحالية تتحفظ على التعاقد مع اللاعب بسبب الطريقة التي رحل بها عن الترجي التونسي.

وترددت أنباء خلال الساعات الماضية عن دخول بيراميدز في مفاوضات مع النجم الجزائري، وقام بعض الوسطاء بجس نبض الزمالك للتعاقد مع اللاعب.

المصرى اليوم

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