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وزير الأوقاف: الدورات المشتركة بين أئمة وواعظات والسودان تعكس العلاقة الوطيدة بين البلدين

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وزير الأوقاف: الدورات المشتركة بين أئمة وواعظات مصر والسودان تعكس العلاقة الوطيدة بين البلدين وزير الأوقاف: الدورات المشتركة بين أئمة وواعظات والسودان تعكس العلاقة الوطيدة بين البلدين

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أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الأحد، إن الدورات التدريبية المشتركة بين الأئمة والواعظات المصريين والسودانيين، تعكس العلاقات القوية والوطيدة بين البلدين الشقيقين، ولا تقل أهمية عن المادة العلمية في الدورة التدريبية المشتركة.

ورحب وزير الأوقاف في كلمته، الأحد، خلال افتتاح فعاليات الدورة التدريبية الثانية المشتركة للأئمة والواعظات السودانيين والمصريين بأكاديمية الأوقاف الدولية بمدينة السادس من أكتوبر، بالوفد السوداني المشارك بالدورة التدريبية الثانية، مؤكدًا على العلاقة الوطيدة بين وزارة الأوقاف المصرية والسودانية، والصداقة التي تجمعه بوزير الشؤون الدينية السوداني نصر الدين مفرح.

وأضاف وزير الأوقاف أن المولى عز وجل أمر بسؤال أهل الاختصاص، بقوله تعالى «فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ»، موضحًا أنه في الفقه نسأل العلماء والفقهاء أما عن الصحة نسأل الأطباء، وفي الزارعة نسأل أهل الاختصاص.

وأكد وزير الأوقاف، ما تكون به حاجة الناس أشد إليه هو الأعلى ثوابًا، وتابع «بمعني إذا كنا في بلد يكثر بها الأطباء فلسنا بحاجة إلى دراسة الطب في ذلك الحين بل نكون في حاجة إلى دراسة الفقه والعلوم الشرعية، أما في حالة أن نكون في بلد يكثر فيها الفقهاء والعلماء فقط فنحن بحاجة لدراسة الطب والعلوم».

وأشار وزير الأوقاف إلى أن الإمام والإعلامي الاثنان كلاهما يحتاج إلى ثقافة شاملة لإنهم ينقلون الكلمة ويحملون رسالة نقل المعلومة.

وزير الأوقاف يشهد افتتاح فعاليات الدورة التدريبية الثانية المشتركة للأئمة والواعظات السودانيين والمصريين
وزير الأوقاف يشهد افتتاح فعاليات الدورة التدريبية الثانية المشتركة للأئمة والواعظات السودانيين والمصريين
وزير الأوقاف يشهد افتتاح فعاليات الدورة التدريبية الثانية المشتركة للأئمة والواعظات السودانيين والمصريين

المصرى اليوم

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