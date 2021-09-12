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"سبق" تكشف تفاصيل جديدة حول حادثة قتل شاب لوالديه في مكة

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"سبق" تكشف تفاصيل جديدة حول حادثة قتل شاب لوالديه في مكة "سبق" تكشف تفاصيل جديدة حول حادثة قتل شاب لوالديه في مكة
شقيقة القاتل أبلغت الجهات الأمنية.. وتم اعتقاله داخل دورة مياه

تكشفت لـ"سبق" تفاصيل جديدة حول الجريمة البشعة التي هزت مكة المكرمة، ظهر اليوم، والتي راح ضحيتها أب وأم على يد ابنهما بعد طعنهما عدة طعنات في أحد أحياء الشرائع بالعاصمة المقدسة.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "سبق" فإن الجهات الأمنية تلقت بلاغاً من فتاة تفيد بأن أخاها يقوم بطعن والده ووالدته داخل منزلهم، حيث هرعت الجهات الأمنية للموقع برفقة الهلال الأحمر السعودي.

وقد وُجدت الأم ملطخة بالدماء وتناهز من العمر 62 عاماً، وأكد الهلال الأحمر وفاتها على الفور، من أثر الطعنات، فيما وُجد الأب هو الآخر ملطخ بالدماء ويبلغ من العمر 70 عاماً ويعاني من عدة طعنات، ما استدعى نقله إلى مستشفى الملك فيصل بالششة، ليفارق الحياة داخل المستشفى.

وقبضت الجهات الأمنية على الجاني وهو شاب في العقد الثالث من عمره؛ داخل دورة مياه بمنزل أسرته.

وكانت الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة قد باشرت الجريمة التي وقعت في أحد أحياء الشرائع بمكة المكرمة ظهر اليوم، وما زالت الجهات الأمنية تُجري تحقيقاتها، تمهيداً لإحالة الواقعة إلى النيابة العامة بحكم الاختصاص.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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