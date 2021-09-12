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إقلاع 20 رحلة بالون تقل 300 سائح أجنبي في سماء البر الغربي بالأقصر

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إقلاع 20 رحلة بالون تقل 300 سائح أجنبي في سماء البر الغربي بالأقصر إقلاع 20 رحلة بالون تقل 300 سائح أجنبي في سماء البر الغربي بالأقصر

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أقلعت 20 رحلة بالون طائر على متنها 300 سائح من مختلف الجنسيات، اليوم الأحد، وذلك مع تحسن الأحوال الجوية بمدينة الأقصر، للاستمتاع بمشاهدة الآثار الفرعونية، من معابد ومقابر الملوك والأمراء والنبلاء، والمناظر الطبيعية ونهر النيل المتاخم للجبال والزراعات، وسط تطبيق إجراءات احترازية ووقائية مشددة.

وقال هاني السيد، مسؤول شركة السندباد للبالون، إن سماء المدينة تزينت اليوم بـ20 رحلة بالون، من مختلف الشركات العاملة بغرب الاقصر، موضحًا أن رحلات البالون من أهم رحلات المغامرة في العالم، وتعتبر الأقصر أحد أشهر المدن العالمية في هذا المجال لما تتمتع من جو دافئ واستعدادات مكثفة، ومطار خاص للاقلاع من غرب المدينة.

وأضاف أن جميع الشركات العاملة في البالون، ملتزمة بتعليمات الطيران المدني، والتى تحافظ على أمن وسلامة المشاركين باتباع الاجراءات الاحترازية والوقائية المشددة، موضحًا أن الأقصر تحتل مرتبة متقدمة في تصنيف الدول التي تعمل في البالون الثالث حيث تحتل المركز الثالث عالميًا.

المصرى اليوم

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