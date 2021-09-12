تطوير مجمع المواقف بمدينة قنا على أحدث نظم خدمات النقل

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قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، الأحد، إنه سيتم تطوير مجمع مواقف مدينة قنا ليصبح واجهة حضارية مشرفة تعكس الشكل الجمالي والحضاري للمدينة بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 25 مليون جنيه، والممول من برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، على مساحة 28000 متر، وهو عبارة عن 4 مواقف (موقف نجع حمادى ومساحته 7500م – موقف دشنا ومساحته 5000م – موقف الاتوبيس مساحته 5000م – موقف البحر الاحمر ومساحته 10500م).

وأوضح أن أعمال التطوير ستشمل (إنشاء هايبر بكل موقف وتجديد- احلال تندات ومظلات السيارات – تركيب كاميرات مراقبة- وحدة خدمات للسيارات «غسيل وتشحيم – كاوتش»- تجديد السور الخاص بالمواقف ودهانه- تجديد وإحلال دورات المياه- رصف الأرضيات وإنشاء استراحة للمواطنين- تجديد شبكة الصرف الصحي- إنشاء صيدلية).

وأضاف «الداودي» أنه تم تصميم المجمع بحيث يتضمن عمل مداخل ومخارج للسيارات الامر الذي يساهم في أحداث سيولة مرورية امام حركة السيارات لا سيما في اوقات الذروة، كما انه سيزود بانظمة مراقبة على اعلي مستوي لخلق اجواء من الطمأنينه والأمان داخل المجمع، بالإضافة إلى أنه سيتضمن اقامة استراحة وكافتيريا ومسجد ومبنة إداري مزود بأحدث النظم التكنولوجية، والذي سيمثل طفرة في خدمات النقل بالمحافظة وسيتفيد من الخدمات التي يقدمها المجمع حوالي مليون و٨٠٠ ألف نسمة تقريبًا.