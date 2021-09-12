تعليق برونو فرنانديز على هدفه الصاروخي في نيوكاسل.. وتألق مواطنه رونالدو

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علق لاعب الوسط البرتغالي برونو فرنانديز، على فوز فريقه مانشستر يونايتد، على نظيره نيوكاسل بنتيجة 4-1، في مباراة شهدت تألق لافت من النجم الكبير كريستيانو رونالدو، العائد للفريق بعد سنوات من الابتعاد عن مسرح الأحلام.

وأثنى برونو فرنانديز، على الظهور الجيد لكريستيانو رونالدو، مع الفريق وتسجيله هدفين في أول مباراة يخوضها بقميص الشياطين الحمر.

وقال برونو فرنانديز: جميعاً يعلم ما يمكن أن يفعله يعرف رونالدو، وما يستطيع تقديمه لنا، ونحن سعداء بتواجده معنا هذا الموسم، ومن وجهة نظري فإن اللاعبين الجيدين بإمكانهم دائماً اللعب بصورة مميزة وترجيح كفة فرقهم.

ونجح برونو فيرنانديز، بدوره في تسجيل هدف رائع خلال المباراة أمام نيوكاسل من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

وعلق برونو فرنانديز، على هدفه قائلاً: التسديد من خارج منطقة الجزاء أحد الأمور التي أعمل عليها وأتدرب عليها بشكل مستمر، وأمام نيوكاسل سنحت لي فرصة رائعة ونجحت في التسجيل منها بتسديدة قوية.

واختتم: كان يمكن اعتبار مباراة اليوم مثالية، لو لم تتلق شباكنا الهدف، والمستوى بشكل عام كان جيداً، خاصة أن المنافس فريق جيد، ويحرك الكرة كثيراً.