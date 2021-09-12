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وسط غياب "عطيف" و"كنو".. "الهلال" جاهز لموقعة "الاستقلال" في المعترك الآسيوي

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الاتحاد الآسيوي أكد سلامة البعثة من فيروس كوفيد-19

وسط غياب

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره الاستقلال الإيراني، غداً الاثنين ، في افتتاح دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، وذلك على أرض ملعب "زعبيل" بنادي الوصل الإماراتي.

ويفتقد الهلال في هذا اللقاء لخدمات لاعب وسطه المميز عبدالله عطيف، والذي يغيب بداعي الإصابة، ومحمد "كنو" لتراكم البطاقات، إلا إن عودة قائد الفريق سلمان الفرج ستدعم أوراق الأزرق.

من جانب آخر، أرسل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الأحد، خطاباً لبعثة الهلال السعودي يفيد بسلبية المسحة الطبية التي خضع لها اللاعبون، فور وصولهم إلى دبي؛ وذلك من أجل التأكد من سلامتهم من .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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