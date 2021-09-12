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للمرة الأولى منذ سيطرة "طالبان".. الشرطة الأفغانية تعود للانتشار في محيط مطار كابول

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للمرة الأولى منذ سيطرة "طالبان".. الشرطة الأفغانية تعود للانتشار في محيط مطار كابول للمرة الأولى منذ سيطرة "طالبان".. الشرطة الأفغانية تعود للانتشار في محيط مطار كابول
قادة في الحركة اتصلوا بأفرادها وطالبوهم باستئناف عملهم

للمرة الأولى منذ سيطرة

عادت الشرطة الأفغانية إلى الانتشار عند نقاط التفتيش في محيط مطار حامد كرزاي الدولي في العاصمة كابول إلى جانب قوات تابعة لطالبان، للمرة الأولى منذ سيطرة الحركة على البلاد، بحسب ما ذكر مراسل "فرانس 24"، اليوم (الأحد).

وبين المراسل أن عناصر من شرطة الحدود انتشروا في عدة نقاط تفتيش خارج المباني الرئيسية للمطار، بما في ذلك صالة الرحلات الداخلية.

من جانبه، قال شرطي طالب عدم الكشف عن هويته: "عدت إلى العمل، أمس بعد أكثر من أسبوعين من بقائي في المنزل".

من جهته، أوضح شرطي آخر إلى أنه تلقى اتصالاً من أحد كبار قادة "طالبان" طلب منه العودة.

وانسحبت الشرطة من مواقعها خوفاً من رد فعل "طالبان" عندما اجتاحت كابول، منتصف أغسطس الماضي، وأطاحت بالحكومة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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