اجتماع موسع لمحافظ قنا لمناقشة الفرص والمشروعات الاستثمارية بالمحافظة

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عقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، الأحد، اجتماعًا موسعًا لمناقشة الفرص والمشروعات الاستثمارية المتعثرة والجارية والمستقبلية بالمحافظة وذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين محافظة قنا وهيئة تنمية الصعيد لتحقيق التنمية المستدامة.

جاء ذلك بحضور المهندس تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة قنا ووكلاء وزارة التضامن الاجتماعي والصحة والشباب والرياضة والأسكان والطرق والنقل وهيئة الابنية التعليمية والمعنيين بملف الاستثمار ورؤساء الوحدات المحلية.

استمع محافظ قنا خلال الاجتماع إلى مجموعة من المقترحات التي قدمها التنفيذيين والمعنيين بملف الاستثمار لعدد من المشروعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي لها عائد تنموي ونسب تشغيل مرتفعة، بالإضافة إلى المشروعات المتعثرة للوقوف على أسباب التعثر وتقديم الحلول المناسبه للتغلب عليها.

من جانبه، أكد محافظ قنا على أهمية التنسيق مع المستثمرين لإتاحة الفرص الاستثمارية في جميع المجالات «الزراعية ــ الصناعية ــ التعدينية» لتوفير الآلاف من فرص العمل للشباب.

وأضاف «الداودي» بأن برتوكول التعاون بين محافظة قنا وهيئة تنمية الصعيد يهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة طبقا لرؤية الدولة 2030 في فتح آفاق جديدة من الاستثمارات في ظل التسهيلات التي سيتم منحها وتقديمها للمستثمرين، بجانب دفع العمل بالمشروعات المتوقفة والجاهزة للتنفيذ بما يحقق نتائج إيجابية ملموسة على خطط التنمية بمحافظة قنا.