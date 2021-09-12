قبل الإقدام على الشراء.. عليك إتباع خطواط لتسهيل شراء سيارتك وضمان حقوقك

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تشعر بصعوبة اختيار السيارة الأنسب لك، وتحتاج إلى الإسراع واتخاذ قرارك الحاسم، فأنت لست في حاجه إلى قضاء الساعات في التفكير بل عليك التحلي ببعض الصفات وإتباع خطوات بعينها تيسر عليك شراء السيارة دون عناء.

وأولها، حدد الميزانية الملائمة لك قبل التوجه إلى مراكز بيع السيارات والوقوع ضحية لباقة ومهارة الوكلاء، أدرس ميزانيتك ومرتبك الشهري، ففي حالة رغبتك في شراء السيارة عن طريق البنوك فأنت تحتاج إلى ضمان سداد الأقساط، فإنتبه إلى المبلغ الذي بإمكانك دفعه شهريًا.

يمكن الانتقال من بعدها إلى الإهتمام بنوع السيارة الأفضل أونلاين وبين المعارف والأصدقاء، بدلاً من التوجه إلى الوكلاء ومعارض بيع السيارات وأنت غير مستعد التوجه، لذا ركز خلال عملية البحث على السيارات الجديدة أو المستعملة، وأبحث عن مايميزها وهل تلائم نمط ميعشتك وانتقالاتك اليومية وتخدم الجو العائلي وأسرتك أم لا.

وأسمح لنفسك بالنظر على السيارة من الداخل والخارج، ثم إتجه إلى الخطوة الثالثة وأبدأ في مقارنة الأسعار، بين السعر لدى الوكلاء والأسعار عبر منصات التسويق والبيع للسيارات وذلك يمكن أن يساعدك في التفاوض على الأسعار أثناء الشراء.

أما المرحلة الرابعة، فتتطلب منك اختبار قيادة للسيارة، ويشير الموقع الإخباري الأمريكي «USAToday» إلى أن فكرة فحص السيارة عبر تجربة القيادة فقط هي فكرة جيدة وذلك للتأكد من أن كل شيء يعمل بشكل «رائع» ولا توجد هناك أصوات مزعجة تخرج منها أو ومضات ملحوظة ومشاكل تسبب لك الضيق بعد الشراء.

وننتقل من تلك المرحلة إلى التالية، وهي البحث عن حالة السيارة التي تهتم بها «تقنيًا وميكانيكيًا»، وفي حالة أردت المزيد من الإطمئنان أعلم الوكيل ومالك السيارة بأنك تحتاج إلى فحص من ميكانيكي قبل الشراء للتأكد من عدم وجود أي مشاكل، وقد يحاول بعض البائعين رفض الفحص الميكانيكي، لكن لا تستسلم ربما يريد إخفاء مشكلة خطيرة في السيارة، وأصر على إجراء الفحص أو أعد التفكير في عملية الشراء. كذلك أعرف حقوقك وشروط الشراء قبل الدفع والموافقة على شراء سيارة بعينها، وخذ الوقت الكافي للتعرف على الضمانات وسياسات الإرجاع.

ويذكر الموقع أن ما يصل إلى 16٪ من مشتري السيارات المستعملة لا يختبرون قيادة السيارة قبل الشراء، من ناحية أخرى، يختبر مشترو السيارات الجديدة لأول مرة ما يصل إلى سبع سيارات جديدة في المتوسط قبل الشراء، لذا يؤكد الموقع على ضرورة اختبار السيارات المستعملة والجديدة في كل الأحوال لأنه يحمي المشتري ويضمن أيضًا أن السيارة تعمل جيدًا.

وإذا كنت تشتري سيارة من مالك فردي، فتأكد من قيام البائع بنقل الملكية والتسجيل إليك بشكل صحيح لتجنب متاعب ما بعد البيع، ولا تنسى أنه خلال كل المراحل السابقة عليك التحلي بالصبر وأمنح نفسك الوقت للتفكير في أي السيارات الملائمة والأحب إلى قلبك، وأخيرًا وبعد إتمامك الشراء ستحتفل بالسيارة الجديدة وأنت هادئ البال.