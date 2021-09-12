المغرب تشارك في إنتاجها.. أصغر وأرخص سيارة تطلقها شركة «أوبل» الألمانية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

السيارات بحجمها الصغير لها مميزاتها الواضحة، حيث توفر المساحات في الشوارع وتساعد على تقليل الازدحام والتكدس المروري، من هنا تهتم العديد من الشركات بإطلاق سيارات مماثلة، وآخرها شركة «أوبل» الألمانية التي رفعت الستار عن سيارتها الجديدة، وهي كهربائية مدمجة وتحمل اسم «Rocks-e»، وهي توفر مساحة داخلية لشخصين وبعض الحقائب والأمتعة البسيطة.

وأوضحت الشركة الألمانية أن سيارتها الجديدة تعتمد على بطارية تصل بها إلى مدى السير 75 كلم، وتوفر ما يقرب من 249 ميلاً من العمل أي 400 كيلومتر، ويتولى دفع السيارة محرك كهربائي بقوة 8.2 حصان، تتولى تغذيته بالتيار«بطارية ليثيوم أيون» سعة 5.5 كيلووات ساعة.

بالإضافة إلى أنه تم دعمها بشاحن سريع ويستغرق شحن بطارية السيارة بنسبة 100 بالمئة من منفذ شحن عادي حوالي ثلاث ساعات ونصف، وحول حجمها، يصل طول السيارة 2.41 مترا وعرضها 1.39 مترا، وهذه السيارة الصغيرة الضئيلة أقصر بمقدار 0.285 مترا من السيارة الكهربائية الصغيرة «سمارت أي كيو فورتو» موديل 2020.

وتهيمن مجموعة من المصدات السوداء الكبيرة على مقدمة ومؤخرة السيارة، مع عجلات صغيرة مقاس 14 بوصة في كل زاوية، وتوفر السيارة شاشة عرض رقمية صغيرة ومكان على لوحة القيادة لتركيب هاتفك، كما يوجد منطقة تخزين جيدة لتشمل أغراضك أثناء التنقل، والمساحات بين المقاعد جيدة، وتم تزويدها بمصابيح أمامية إضافية تحت الزجاج الأمامي.

وتم طلاء الهيكل الخارجي بظلال من الأسود والرمادي مع لمسات صفراء، وتحمل السيارة لوحة عدادات رقمية صغيرة وموقد ومروحة ومنفذ «يو إس بي»، وحامل أكواب، ووصف الموقع الأخباري البريطاني «The TimesLive» السيارة بأنها الأصغر والأقل سعرًا لدي شركة «أوبل».

ومن المقرر أن تقدم السيارة الكهربائية «Rocks-e» الجديدة في الأسواق بسعر يبلغ نحو 7000 دولار ما يعادل (112.000 جنيه مصري) تقريبًا، ووفقا للموقع الإخباري البريطاني «CarWow»، سيتم طرح السيارة للبيع مبدئيًا في ألمانيا هذا الخريف، حيث يمكن لمن يبلغون من العمر 15 عامًا وليس لديهم رخصة سيارة أن يقودوها بشكل قانوني، وستصل السيارة إلى أسواق أخرى عالمية في عام 2022.

كانت الحكومة المغربية وقعت على اتفاقية شراكة جديدة مع شركة «Stellantis» التي تنتمي لها شركة «أوبل»، المصنعة للسيارة الجديدة، وفقًا للموقع الإخباري «Afrik21». ذلك الاتفاق الذي يشمل تصنيع الشركة لتلك السيارات في المصنع المغربي «القنيطرة»، وهو على بعد 53 كم من العاصمة المغربية الرباط، وتهدف المغرب إلى توسيع شراكتها مع الدول الأجنبية المصنعة للسيارات.

وقال سمير شرفان، الرئيس التنفيذي للعمليات في «Stellantis» لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إن إنتاج «Opel Rocks-e» في المغرب سيعود عليها بالإيجاب حيث يتمتع مصنع القنيطرة بفريق عمل موهوب ومتنوع.

على الجانب الثاني، تشترك سيارة «Opel Rocks-e» في العديد من الخصائص مع سيارة «Citroen Ami»، وهي سيارة أعلنت عنها شركة «سيتروين» الفرنسية قبل عامين، وتتميز بتصميم متطور يتيح لركابها فتح بابيها بشكل متعاكس، وتستطيع السير بمدى 70 كم بالشحنة الواحدة.

وتسعى العديد من الشركات إلى صناعة السيارات الصغيرة صديقة البيئة مؤخرًا، حيث أعلنت خلال هذا الأسبوع، شركة «فولكس فاجن» الألمانية، عن سيارة كهربائية بحجم صغير نسبيًا، وصممت السيارة الاختبارية الجديدة Volkswagen ID على أنها سيارة دفع رباعي من حيث الشكل، لكن الدفع يتم فقط من محركات العجلات الأمامية.

واعتبر المحللون السيارة التابعة لـ«فولكس فاجن» أنها «حقيقة أقرب إلى الخيال» لأنها ستدخل الإنتاج الفعلي في عام 2025 فقط، وبحسب موقع «motor1» المتخصص في مجال السيارات، زودت السيارة بمحرك إلكتروني «جيد» يقدم قوة تصل إلى 231 حصانا للعجلات الأمامية.

وهو أمر يساهم في الإقلاع من 0 إلى 62 ميلا في الساعة خلال 6.9 جزء من الثانية فقط، وتصل سرعتها إلى 112 ميلا في الساعة أي 180 كيلومترا في ساع، بالإضافة إلى تدعيم السيارة بشاحن سريع يقدم خلال ١٠ دقائق كمية كهرباء تستطيع نقل السيارة حوالي 101 ميل (163 كيلومترًا).