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استقبل اليوم حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام السيد السفير خيرات لاما شريف، سفير كازاخستان بالقاهرة.

وأكد حسين زين أن التعاون الإعلامي مع دوله كازاخستان يشهد تفعيلا وتطويرا في مختلف المجالات من تبادل للبرامج والأفلام الوثائقية التي تسهم في تعريف الشعبين بحضارتي البلدين العريقتين، وبما يحقق مصلحة الجانبين المصرى والكازاخستانى، وقد اقترح زين خلال اللقاء أن يتم تعاون مشترك في النقل على الهواء للفعاليات والمنتديات التي تلقى الضوء على الأماكن السياحية والتاريخية في كلا البلدين.

وأشار السفير خيرت لاما إلى ترحيب بلاده بتفعيل وتعزيز التعاون مع الوطنية للإعلام في مختلف المجالات الإعلامية، ووجه الشكر لرئيس الهيئة الوطنية للإعلام على قبوله الدعوة لحضور فاعليات منتدى الإعلام الأورو آسيوي في دورته السابعة عشرة، والذي تنظمه كازاخستان بمدينة نور سلطان، ويبدأ في الخامس عشر من الشهر الجاري.

وقد بحث الجانبان بالاجتماع كيفية تنشيط آليات وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات الإعلامية ومناقشة بروتوكول تعاون للتبادل البرامجي والتدريب وتقديم الخبرات الإعلامية.