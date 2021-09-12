رئيس جامعة الأقصر يفتتح المرحلة الأولى لجامعة الطفل

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افتتح الاستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، اليوم الأحد، فعاليات المرحلة الأولى لمشروع برنامج جامعة الطفل الذي يقام بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وذلك بكلية الفنون الجميلة ..

افتتاح جامعة الطفل في الاقصر

حضر الافتتاح كلا من الدكتور احمد محيي حمزة، عميد كلية الفنون الجميلة، والدكتور أيمن قدري، منسق عام جامعة الطفل وعدد من أعضاء هيئة التدريس، وأولياء أمور الأطفال ..

افتتاح جامعة الطفل في الاقصر

وقال رئيس جامعة الأقصر، إن جامعة الطفل تأتي طبقا لتوجيهات القيادة السياسية، وأكاديمية البحث العلمي، لاستثمار النوابغ من الأطفال وتنمية المواهب العلمية والفنية والأدبية وغيرها من المواهب لديهم ..

وشدد الدكتور محمد محجوب، على ضرورة اهتمام أولياء الأمور بأطفالهم والبحث والتفتيش داخلهم عن مواهبهم وميولهم وتشجيعهم، مؤكدا أن جامعة الأقصر تقدم كل الدعم والمساعدة لجامعة الطفل وعلى استعداد لتبني أي موهبة وتوصيلها بالمختصين في الجامعة لإصقال مواهبهم وتنميتها ..

وأوضح منسق عام جامعة الطفل، أن جامعة الطفل تضم كافة التخصصات مثل الطب وريادة الأعمال والثقافة وعلم المصريات والآثار وعلوم الحاسب الآلي والفنون الجميلة وغيرها من التخصصات، وتضم المرحلة الأولى من الجامعة 50 طفلا، حيث سيدرس الطفل كافة التخصصات في السنتين الأولى وبعدها سيتم تخصيصه بناء على موهبته، ويستمر في الدراسة حتى بلوغه سن ال15، موضحا أن الجامعة تقبل من سن 9 سنوات ..

وتابع: ان الدراسة في جامعة الطفل مجانا حيث تتحمل جامعة الأقصر وأكاديمية البحث العلمي مصاريف الدراسة، مؤكدا أن الأطفال سيقومون كل يوم بزيارة إحدى الكليات للتعرف عليها عن قرب، ثم تبدأ الدراسة في معامل الكليات والمراكز البحثية.. وفي ختام الحفل، أهدى رئيس جامعة الأقصر بعض الأدوات والمستلزمات الدراسية على الأطفال ..

وفي سياق متصل نظمت جامعة الطفل، عقب فعاليات الافتتاح، جولة بمعبدالأقصر للتعرف على الحضارة المصرية القديمة، وحرص رئيس جامعة الأقصر على التقاط الصور التذكارية معهم.